﻿Im Cinemaxx und Astor: Fatih Akin und Xatar stellen „Rheingold“ in Hannover persönlich vor

Ein filmreifer Überfall auf einen Goldtransporter brachte den Rapper Xatar einst ins Gefängnis. Fatih Akin hat dessen Leben verfilmt und geht nun gemeinsam mit ihm auf Kinotour. Am Freitagabend stellen Regisseur und Protagonist „Rheingold“ in Hannover vor.

Regisseur Fatih Akin und Rapper Xatar stellen am Freitag ihren neuen Film „Rheingold“ in Hannover vor.

Hannover. Die Wege von Rapper Xatar, der mit bürgerlichem Namen Giwar Hajabi heißt, sind in der Vergangenheit weit gewesen. Weit und abenteuerlich. Am Freitag, 11. November, führen sie den 40-Jährigen nach Hannover, an der Seite von Regisseur Fatih Akin, der Hajabis bewegtes Leben nach dessen 2015 erschienenem autobiografischen Roman "Alles oder nix: Bei uns sagt man, die Welt gehört dir" verfilmt hat.

Vor zwei Wochen ist „Rheingold“ in die Kinos gekommen, auf ihrer Kinotour stellt das Duo den Film nun am Freitag im Rahmen der Vorstellung um 19.45 Uhr zunächst im Cinemaxx am Raschplatz und anschließend zur Vorstellung um 20.30 Uhr im Astor persönlich vor.

Neuer Akin-Film: Emilio Sakraya spielt Xatar in „Rheingold“

Die Uraufführung von „Rheingold“ fand am 1. Oktober auf dem Filmfest in Hamburg statt. Der Film mit Emilio Sakraya in der Hauptrolle beschreibt, wie der Protagonist in die Kriminalität abrutschte und schließlich zusammen mit drei Komplizen im Dezember 2009 einen Goldtransporter überfiel, um seine Schulden bei einem Drogenkartell zu begleichen.

Die Bande erbeutete dabei Gold im Wert von 1,7 Millionen Euro. Xatar floh in den Irak, wo er festgenommen, nach Deutschland abgeschoben und zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wurde. 2014 wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen und stieg zum erfolgreichen Rapper und Unternehmer auf.

