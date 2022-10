﻿Faurecia entwickelt den Autositz der Zukunft – der Standort Hannover ist mit dabei

Hannover. Armlehnen, Sitzschale, Rückenlehne und Kopfstütze, farblich voneinander abgesetzt und in modernem Design: Auf den ersten Blick sieht der Autositz mit dem Namen „Seat for me“ nicht ungewöhnlich aus, den der Automobilzulieferer Faurecia in seinem Technologie- und Kundenzentrum in Marienwerder präsentiert hat. Das Innovative steckt im Inneren. „Der Sitz weiß, welche Person in ihm Platz nimmt“, sagt Omar Ben Abdelaziz, Entwicklungsmanager für Sitzelektronik bei Faurecia.

Autonomes Fahren erfordert Innovationen auch beim Sitz

Trends wie autonomes Fahren oder Carsharing machen es erforderlich, dass Autositze mehr bieten müssen als Bequemlichkeit. „Sie sind absolutes Sicherheitselement und sollen ein vielseitiges und personalisiertes Erlebnis bieten. Auch die Gesundheit spielt eine wichtige Rolle“, erklärt Christian Neyrinck, ebenfalls Entwicklungsmanager und zuständig für den weltweiten Vertrieb von Vorentwicklungsprodukten. Beim „Seat for me“ handelt es sich noch um einen sogenannten Demonstrator.

Das ist Faurecia in Hannover Der Automobilzulieferer Faurecia befindet sich gemeinsam mit dem unter anderem auf Lichttechnik spezialisiertem Unternehmen Hella unter dem Dach der Marke Forvia, die ihren Hauptsitz in Frankreich hat. Im vergangenen Jahr hat Faurecia das nach zweijähriger Bauzeit für Kosten von rund 100 Millionen Euro errichtete Technologie- und Kundenzentrum in Marienwerder offiziell in Betrieb genommen. Dort befinden sich die Deutschlandzentrale von Faurecia sowie Forschungs- und Entwicklungsabteilungen wie diejenige für Sitze. Insgesamt beschäftigt Faurecia in Marienwerder und 850 Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen.

Faurecia ist global unterwegs und zählt alle großen Hersteller zu seinen Kunden. Spezialisten forschen an Autositzen in Nordamerika, China, Frankreich und eben in Marienwerder. Die Hannoveraner haben Schwerpunkte im Werkzeugbau, im Prototypenbau und bei Crash-Tests.

Sensoren liefern die erforderlichen Daten

Der „Seat for me“ bündelt mehrere technologische Innovationen. Basis sind Sensoren, die Gewicht und Sitzposition des Fahrers erfassen sowie die Druckverteilung messen, die dieser auf die Sitzfläche ausübt. Diese Daten fließen in ein Insassenüberwachungssystem mit Trainingsfunktionen, das auf den Namen Asana hört.

Auf einem Bildschirm sieht man, ob die Sitzposition stimmt. © Quelle: Nancy Heusel

„Asana erkennt ungünstige Sitzpositionen, die ungesund sind oder ein Sicherheitsrisiko darstellen können“, erklärt Abdelaziz. Wenn der Fahrer seine Arme durchdrückt, über längere Zeit bewegungslos am Steuer sitzt, eine krumme Haltung einnimmt oder sein Becken nach vorne verschiebt, sind das Anzeichen für mögliche Ermüdung oder Schmerzen. Dann gibt das System Hinweise, versetzt den Sitz bei Bedarf in Vibrationen, um den Blutkreislauf anzuregen oder bläst Luftpolster auf, um Rücken und Becken zu entlasten.

Bei Bedarf gibt es Musik und Massage

Dem Wohlgefühl und der Unterhaltung dient das Programm „Vibe“. Es versetzt den Sitz in die Lage, den Insassen zu massieren und ihm über die Kopfstütze ohne Kopfhörer Musik und Geräusche anzubieten, die die Mitfahrer nicht hören. „So kann man sich beispielsweise ein Stranderlebnis im Auto verschaffen“, sagt Abdelaziz. „Vibe“ lässt dann Meeresrauschen erklingen und versetzt Sitzschale und -lehne in wellenförmige Massagebewegungen.

Jeder Autositz besteht aus etwa 200 Einzelteilen. © Quelle: Nancy Heusel

Hersteller haben den „Seat for me“ bereits bestellt, was die Voraussetzung dafür ist, um in die Serienfertigung einzusteigen. In drei Jahren soll sie aufgenommen werden. Derweil hat Faurecia einen weiteren Demonstrator mit der Bezeichnung „Vital Signs“ gezeigt, der noch einen Schritt weiter geht. Er kann Puls und Atemfrequenz messen und daraus Rückschlüsse auf emotionalen Zustand, Stresslevel oder Herzinfarkt und Schlaganfallrisiken ziehen. „Der Autositz könnte dann wichtige Daten für den Arzt des Fahrers liefern“, sagt Abdelaziz. Vor 2030 werde diese Weiterentwicklung allerdings nicht zur Verfügung stehen.