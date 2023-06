﻿Land und Region Hannover stellen Betreiber Transdev ein Ultimatum

Hannover. Die Nahverkehrsgesellschaft des Landes (LNVG) und die Region Hannover haben dem S-Bahn-Betreiber Transdev ein Ultimatum gestellt. Das Unternehmen soll im Netz der Landeshauptstadt von sofort an sechs Fahrzeuge der Baureihe ET 425.5 einsetzen, die es vom Vorgänger DB Reegio übernommen hat. „Wir werden der Transdev ansonsten Zuschüsse streichen, und wir sind auch nicht mehr bereit, zusätzliche Ersatzverkehre zu bestellen“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Zuletzt waren Leihfahrzeuge auf den Linien zwischen Hannover und Celle im Einsatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anlass für die Forderung ist der sogenannte kleine Fahrplanwechsel im Bahnverkehr, der in der Nacht zu Sonntag, 11. Juni, ansteht. Zusätzlich zu den sechs Zügen soll die Transdev spätestens nach den Herbstferien in Niedersachsen weitere drei in den Verkehr bringen. Insgesamt hatte das Unternehmen 13 ET 425.5 von DB Regio übernommen. Geplanter Einsatztermin war Mitte Juni – allerdings im vergangenen Jahr.

Zwei Seiten, zwei unterschiedliche Bewertungen

Aktuell stellen beide Seiten die Lage höchst unterschiedlich dar: Die Transdev verweist auf erhebliche Mängel an den Fahrzeugen, auf angeblich verspätet durch die DB Regio herausgegebene wichtige Dokumente sowie auf nicht mehr produzierte Ersatzteile wie etwa Kabel. Von diesen habe die Bahntochter alle verfügbaren Restbestände gekauft und gebe sie nicht weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das bezeichnen Land und Region als so nicht zutreffend. Der Transdev lägen die geforderten Dokumentationen seit längerer Zeit vor, auch das Fehlen von Ersatzteilen bestreiten sie. „Immer auf die anderen zu verweisen ist unangebracht und bringt uns in der Sache nicht weiter. Transdev muss jetzt eigenverantwortlich agieren“, erklärt LNVG-Geschäftsführerin Carmen Schwabl.

Unternehmen betont Sicherheitsaspekte

„Wir nehmen die Reaktion von Land und Region zur Kenntnis und werden den intensiven Austausch mit ihnen fortsetzen“, teilt die Transdev mit. Man sei überrascht, denn man habe selbstverständlich ständig über den Stand der Sanierung informiert. Die Sicherheit der Fahrzeuge und damit der Fahrgäste stünden über allen anderen Fragen.

Wie die Sache ausgeht, blieb zunächst unklar. Kurzfristig solle sich entscheiden, ob zumindest zwei ET 425.5 von Sonntag an zum Einsatz kommen. Betroffen von Lücken im Fuhrpark sind vor allem Fahrgäste auf der Linie S 3 zwischen Hannover und Hildesheim.

HAZ