﻿Fehler in der GVH-App: Deutschlandticket wieder verschwunden

Hannover. Die Probleme beim Deutschlandticket in der GVH-App reißen nicht ab: Am Donnerstag (27. Juli) war erneut die Fahrkarte bei zahlreichen Nutzern der App verschwunden, trotz eines bestehenden Abos. „Ich wollte bei der Kontrolleurin gerade mein Ticket vorzeigen, als es vom Handybildschirm verschwand“, berichtet eine Pendlerin, die mit dem Zug nach Hannover fährt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben von GVH-Sprecher Tolga Otkun ist es am Donnerstagmorgen so mehreren Tausend Nutzern des Deutschlandtickets gegangen. Otkun sprach von einer niedrigen fünfstelligen Zahl. Einige Stunden später seien die Tickets in der App wieder aufgetaucht. Betroffen sind sowohl Nutzer, die sich beim GVH das reguläre Deutschlandticket für 49 Euro gekauft haben, als auch Kunden, die ein ermäßigtes Jobticket zum Preis für 30,40 Euro pro Monat oder auch zum Nulltarif von ihrem Arbeitgeber erhalten haben. Bereits zu Beginn des Monats war bei zahlreichen GVH-Kunden das Deutschlandticket verschwunden. Noch immer gibt es Kunden, die zwar zunächst das Deutschlandticket erhalten haben, aber dort ist es nach dem ersten Softwareproblem bisher nicht wieder aufgetaucht.

Probleme gibt es auch in anderen Verkehrsverbünden

Die Ursache der Probleme sei unklar, der GVH vermutet allerdings einen Softwarefehler, für den ein Dienstleister verantwortlich ist, den das Unternehmen mit der elektronischen Betreuung des Jobtickets beauftragt hat. „Dort wird mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet“, sagt der Sprecher. Der Dienstleister sei auch von anderen Nahverkehrsunternehmen mit der Abwicklung der Deutschlandtickets beauftragt, dort gebe es die gleichen Probleme, berichtet Otkun. Am Donnerstagmittag hatte der GVH das weitere Vorgehen beraten. Ein Ergebnis: Ein kurzfristiger Wechsel des Dienstleisters ist nicht möglich, weil das zu weiteren Problemen führen werde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wenn das 49-Euro-Ticket in der GVH-App verschwunden ist, können Nutzerinnen und -Nutzer dennoch ganz normal mit Bus und Bahn fahren, versichert Otkun. Denn der GVH habe allen Kundinnen und Kunden zum Start eine Bestellbestätigung mit einer Abonummer gesendet. Diese Mail könne bei Kontrollen vorgezeigt werden, heißt es. Auch für den August sollen alle Kunden vorsichtshalber eine Bestätigungsmail erhalten. Möglich sei es auch, ein Foto vom Ticket zu machen, um sich bei einem plötzlichen Verschwinden des Tickets abzusichern.

HAZ