﻿Fehlermeldung statt Startseite: Internetauftritt der Stadt Hannover ist gestört

Hannover. Der Internetauftritt der Stadt Hannover ist am Sonntag nicht erreichbar. Wer die Seite Hannover.de direkt über den Browser aufruft, bekommt eine Fehlermeldung. Der Sprecher der Stadt Hannover, Christian von Eichborn, sagte am Mittag, dass es sich um einen technischen Defekt handele. Die gute Nachricht für alle, die das Online-Angebot der Stadt in Anspruch nehmen wollen: Der Fehler betrifft nur die Startseite. Wer nach Inhalten der Hannover-Seite beispielsweise bei Google sucht, kann die Informationen von dort aufrufen. So ist zum Beispiel der Bürger-Service nach wie vor erreichbar.

Laut Dirk Sarnes, Geschäftsführer der Redaktion von Hannover.de, ist ein Objekt auf der Startseite fehlerhaft. Das Problem sei am Sonntagmorgen aufgetreten, Technik und Redaktion arbeiten an einer Lösung. Von 170.000 Seiten unter Hannover.de sei eine defekt. Dass das ausgerechnet die Startseite sei, sei „sehr misslich“.

HAZ