﻿Feiern in Dirndl und Lederhose immer beliebter: Diese Wiesn-Partys gibt es in Hannover

Hannover. O’zapft is: Das berühmte Oktoberfest gibt es schon lange nicht mehr nur in München. Auch in Hannover ist das Feiern in Dirndl und Lederhose, mit Maß und Brezen sowie Volksmusik zum Mitsingen seit Jahren beliebt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hannovers Oktoberfest auf dem Schützenplatz

Weit mehr als eine halbe Million Menschen werden in diesem Jahr vom 22. September bis 8. Oktober beim größten Oktoberfest im Norden auf dem Schützenplatz Hannover erwartet. Harald Müller, stellvertretender Landesvorsitzender der Schausteller und Marktkaufleute, verspricht „viel Abwechslung“.

Gut besucht: Das Oktoberfest lockt jedes Jahr Hunderttausende auf den Schützenplatz Hannover. © Quelle: Irving Villegas (Archiv)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben einem riesigen Rummel mit zahlreichen Fahrgeschäften werden drei Zelte aufgebaut. Im bayrischen Zelt wird stilsicher gefeiert. Viele Besucherinnen und Besucher kommen in Tracht ins Zelt. Es geht dort zünftig zu – mit Blaskapelle und traditionellen bayrischen Köstlichkeiten. In diesem Jahr wird es nicht nur einen Dirndlwettbewerb geben. „Auch einen Mister Lederhose wollen wir diesmal küren“, sagt Müller. Die Siegerin und der Sieger der Wettbewerbe bekommen jeweils eine Ausbildung für einen Führerschein (Auto oder Motorrad) im Wert von jeweils 2500 Euro von der Driving School Hannover finanziert. Bewerbungen dafür sind unter info@radio-hannover.de möglich.

Weiterhin wird beim Oktoberfest in der Festhalle Ahrend zu elektronischer Musik getanzt, im Tiroler Dorf gibt es Schlagermusik. Vor allem an den Wochenenden wird dort bis nach Mitternacht gefeiert. Außerdem gibt es freitags immer ein Feuerwerk.

Hannover Wiesn an der Gilde-Parkbühne

Ein weiteres Fest nach bayrischem Vorbild ist die Hannover Wiesn. Sie startet in diesem Jahr am 6. Oktober. Bei der Ausstattung des Zeltes an der Gilde-Parkbühne wird viel Wert auf Authentizität gelegt. „Es ist ein Zelt, wie es auch auf der Münchner Wies’n stehen könnte“, sagt Pressesprecher Karsten Seifert.

Sorgen für gute Stimmung: Die Blechblos’n kommen nach Hannover. © Quelle: Privat

Dabei wird nicht nur kulinarisch Wert darauf geachtet, dem Münchener Original in nichts nachzustehen. Deshalb gibt es schon am Eingangsbereich einen Empfang mit Musik und einen Wagen mit Lebkuchenherzen. „Das kommt sehr gut an. Wir haben eine große Nachfrage“, sagt Karsten Seifert, Sprecher des Veranstalters Hannover Concerts.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Mittelpunkt stehen im Zelt die Bands, die an mehreren Tagen abends im Zelt für mächtig Stimmung sorgen. „Bei uns spielen Bands, die auch beim Original in München auftreten“, sagt Seifert. Auftakt machen am 6. Oktober von 18 bis 23 Uhr die Bayernrocker, ein zweites Konzert ist für den 7. Oktober, 18 Uhr, geplant. Laut Seifert kommen die Gäste auch dort überwiegend in Tracht – also mit Dirndl und Lederhose – zur Veranstaltung. „Das gehört bei der Hannover Wiesn dazu. Es macht den Leuten Spaß, sich für den Abend zu verkleiden“, so Seifert.

Es folgen in diesem Jahr weitere Auftritte von Kultbands wie Nachtstark (13. Oktober) und Blechblosn (14. Oktober) sowie von Partybands wie Frontal Party Pur (20. und 21. Oktober) sowie den Münchner G’schichten (27. und 28. Oktober) und Ois Easy (3. und 4. November).

Kult aus Bayern: Die beliebte Band Ois Easy rockt in diesem Jahr bei der Hannover Wies’n. © Quelle: Privat

Die Karten für die Hannover Wiesn sind erfahrungsgemäß schnell ausverkauft. „Viele Firmen nutzen das als Event und buchen gleich mehrere Tische im Zelt“, sagt Seifert. Eine gute Auswahl an Plätzen und Tischen gibt es noch an den Abenden mit Frontal Party Pur und mit den Münchner G’schichten. Für die übrigens Bands sind noch vereinzelt Plätze an Tischen frei.

HAZ