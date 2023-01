﻿Feinstaub: Schlechte Luft durch das Silvester-Feuerwerk in Hannover

In den Vorjahren wurde in Hannover wegen des Böllerverbotes an Neujahr eine gute Luftqualität gemessen. Das war diesmal wieder anders. Ab Mitternacht stieg die Feinstaubbelastung sprunghaft an. So war die Belastung seit 2018.

Hannover. Das Silvester-Feuerwerk in Hannover hat zu einem deutlichen Anstieg der Feinstaubbelastung geführt. Lag diese am 31. Dezember um 24 Uhr an der Messstation Göttinger Straße noch bei 11 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft – und damit im „sehr guten“ Bereich – stieg dieser Wert bis 1 Uhr in der Neujahrsnacht bereits auf 51 Mikrogramm an. Er knackte damit die Schwelle zur Kategorie „schlechte Luft“.

Laut den Daten des Umweltbundesamtes nahm die Feinstaubkonzentration in den folgenden Stunden weiter zu. Am Neujahrstag lag diese um 11 Uhr bei 62 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft bezogen auf Partikel der Größe PM10. Laut Empfehlung der Behörde sollen bei solchen Werten empfindliche Menschen körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien vermeiden.

Deutlicher Anstieg: Durch das Silvester-Feuerwerk in Hannover ist die Feinstaubbelastung an der Messstation Göttinger Straße ab Mitternacht sprunghaft gestiegen. © Quelle: Umweltbundesamt

Viel sauberere Luft wegen Böllerverbot in den Vorjahren

Zum Vergleich: Im Vorjahr, als wegen der Corona-Pandemie bundesweit der Verkauf von Böllern und Raketen verboten war, stieg die Feinstaubbelastung in der Neujahrsnacht an der Göttinger Straße bis 3 Uhr nur auf 15 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an. Sie blieb stets mindestens im Bereich „gut“. Beim Jahreswechsel 2020/2021, bei dem ebenfalls keine Böller verkauft werden durften, war die Belastung bis drei Uhr auf 17 Mikrogramm angestiegen.

Der Feinstaub-Grenzwert, der laut Vorgaben der EU pro Jahr nur 35 mal überschritten werden darf, liegt bei 50 Mikrogramm. Laut den Daten des Umweltbundesamtes war das 2022 an der Messstation Göttinger Straße nur einmalig Ende März der Fall.

Einige Male bewegte sich der Messwert allerdings knapp unterhalb der 50 Mikrogramm. Der zulässige Jahresmittelwert liegt bei 40 Mikrogramm. Der Wert für das ebenfalls schädliche Stickstoffdioxid blieb in dieser Neujahrsnacht unauffällig. Angestiegen war dieser lediglich am Morgen des 31. Dezembers, als er gegen 10 Uhr in den Bereich „mäßige Luftqualität“ geklettert war.

2019/2020 explodierte die Feinstaubbelastung an Silvester

Regelrecht explodiert war die Feinstaubbelastung beim Jahreswechsel 2019/2020. Sie stieg damals im Verlaufe der Neujahrsnacht bis zum Mittag des 1. Januars 2020 auf 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an – das fünffache des erlaubten Jahresmittelwertes. Das Umweltbundesamt stufte die Luftqualität als „sehr schlecht“ ein und warnte vor einem Aufenthalt im Freien.

Grund für den extremen Anstieg war das Böllern in Kombination mit einer sogenannten Inversionswetterlage. Bei einer Fast-Windstille lag eine dichte Nebelglocke über der Region, die zusammen mit dem Rauch des Feuerwerks auch die Sicht extrem einschränkte. 2018/2019 ließ die Böllerei die Werte zwar auch steigen. Allerdings wurde am 1. Januar 2019 nur ein Spitzenwert von 43 Mikrogramm gemessen. Am 1. Januar 2018 lag dieser bei 41 Mikrogramm.