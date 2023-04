﻿Feldjäger bei Sudan-Evakuierung: Ihr Hauptquartier ist in Hannover

Luftbrücke

Unter den Bundeswehrsoldaten, die an der aktuellen Evakuierungsmission im Sudan beteiligt sind, sind auch zahlreiche Feldjäger. Die Militärpolizisten gewährleisten die Sicherheit bei den Flügen und an den Airports etwa in Khartum. Ihr Oberkommando und auch die Schule sind in Hannover zu Hause.

