﻿Feministische Erziehung: Pädagogin Susanne Mierau stellt im Freizeitheim Linden ihr neues Buch vor

Wie funktioniert eine feministische Erziehung? Auf diese Frage hat die Pädagogin und Feministin Susanne Mierau viele Antworten. Am 18. November gastiert sie im Freizeitheim Linden mit ihrem Buch „New Moms for Rebel Girls“.

Hannover. Wie können Mädchen von ihren Eltern konkret unterstützt und bestärkt werden? Auf welche Weise kann in der Erziehung über gesellschaftliche Probleme wie Abwertung von Weiblichkeit, geschlechterstereotypes Verhalten oder sexuelle Gewalt aufgeklärt werden? Diesen Fragen geht die Pädagogin und Feministin Susanne Mierau in ihrem neuen Buch „New Moms for Rebel Girls“ nach. Am Freitag, 18. November, ist sie damit zu Gast im Freizeitheim Linden.