﻿Die Unruhe vor dem Sturm: Über das seltsame Lebensgefühl vor dem Schulstart

Hannover. Man kann da unendlich viel falsch machen. Bleistiftkauf ist wirklich Vertrauenssache. Es gibt nämlich dicke und dünne Bleistifte. Runde und eckige. Es gibt Bleistifte mit harten Minen und Bleistifte mit weichen Minen. Bleistifte mir ergonomischem Muldendesign, Bleistifte mit Griffprofil, Bleistifte für Links- und für Rechtshänder.

Da kann es ein Segen sein, dass engagierte Lehrkräfte die Eltern mit der gleichen Fürsorge begleiten wie deren Kinder. Fleißig haben sie verschiedene Zettel angefertigt – und die Listen, mit denen Scharen von Eltern derzeit in Schreibwarengeschäften stehen, lassen meist keine Fragen offen. Aus diesen Listen geht ganz klar hervor, dass in der Klasse 1b der „Bleistift HB, dick, dreieckig“ zum Einsatz kommt.

Stifte sind eine Wissenschaft für sich: Blick in ein Schuletui. © Quelle: Florian Schuh dpa

Wer ein möglichst hohes Maß an Chancengleichheit vom ersten Schultag an will, kann für derart präzise Vorgaben nur dankbar sein. Sie schlagen Schneisen in den Dschungel der Möglichkeiten. Das gilt auch für Schulhefte, die es in den Formaten A4 und A5 gibt, liniert, kariert oder blanko, mit oder ohne Rand und in allen Farben des Regenbogens. Da herrscht eine größere Artenvielfalt als im Reich der Insekten.

Rituale bieten Stabilität

Der Kauf von Heften und das Durchackern von Schulbuchlisten zählen in vielen Familien zu den fast rituell vollzogenen Tätigkeiten dieser Tage. Ebenso wie das zelebrierte Ferienabschlussessen im Restaurant. Es sind die Tage des großen Neustarts. Überall, wo Schulkinder leben, herrscht in dieser Dazwischenzeit ein seltsam ambivalentes Lebensgefühl. Rituale bieten in Zeiten des Umbruchs Halt und Stabilität. Ebenso wie klare Vorgaben beim Bleistiftkauf.

Neustart: Am ersten Schultag herrscht oft eine Mischung aus Wehmut und gespannter Erwartung. © Quelle: Robert Michael dpa

Die letzten Tage der Ferien und die ersten des neuen Schuljahrs sind geprägt von der Unruhe vor dem Sturm. Eine Mischung aus Lustlosigkeit und Vorfreude auf das Wiedersehen, aus wehmütigem Festhaltenwollen der Ferien und angespannter Erwartung dessen, was da kommen mag.

Der Schulstart markiert unweigerlich die Rückkehr vom Ausnahmezustand zur Normalität. Nach sechs Wochen Ferien kann der innere Weg dorthin allerdings ganz schön lang sein. Es liegt ein kaum zu ermessendes Drama darin, dass Schulkinder diesen Weg seit Generationen immer wieder gerade dann antreten müssen, wenn der Ausnahmezustand zur neuen Normalität geworden ist. Es ist eine Vertreibung aus dem Paradies. Jedem Anfang wohnt ein fauler Zauber inne.

An der Hand der Eltern: Kinder kehren nach den Ferien in die Schule zurück. © Quelle: Jens Büttner dpa

Wie Donnergrollen ein Gewitter ankündigt, so hat auch der Schulstart seine Vorboten. Die ersten Treffen mit Freundinnen und Freunden, die aus dem Urlaub zurück sind. Das fieberhafte Warten darauf, dass der neue Stundenplan endlich in der Schulcloud hochgeladen wird. Und die Enttäuschung, wenn er dann da ist.

Wie steht man früh auf?

Das Anknüpfen an die unendlich ferne Zeit vor den Ferien verläuft oft nicht ganz reibungslos. Wenn sich der Ranzen noch auffinden lässt, muss er mit neuen Büchern praktisch neu möbliert werden. Im Sportbeutel findet sich dann oft völlig unverhofft noch das Pausenbrot vom letzten Schultag vor den Ferien wieder. Sechs Wochen hat es dort bei teils außergewöhnlich hohen Temperaturen überdauert. In solchen Fällen empfiehlt es sich, den Sportbeutel komplett wegzuwerfen, sofern er nicht schon unter Artenschutz gestellt werden muss.

Ansturm auf die Klassenzimmer: Das Wiedersehen mit Freundinnen und Freunden zählt zu den schönen Seiten des Schulstarts. © Quelle: Robert Michael dpa

Eine zentrale Bedeutung kommt beim großen Neustart der Umstellung der Schlafgewohnheiten zu. Wie die Rückkehr zum frühen Aufstehen gelingen kann, ist praktisch eine Glaubensfrage. Eine besonders brutale Denkschule beschränkt sich darauf, die Kinder am ersten Schultag einfach erbarmungslos zu wecken, notfalls mithilfe kalten Wassers.

Sensible Eltern hingegen achten schon eine Woche vor Schulbeginn darauf, dass die Kinder jeden Abend etwa 20 Minuten früher als am Vortag ins Bett gehen, damit es am ersten Schultag kein böses Erwachen gibt. Es ist wie bei der Methode der sukzessiven Suchtentwöhnung, die den kalten Entzug scheut. Ein schrittweises Angleichen des Biorhythmus an die Schulpflicht.

Kinder brauchen Aufgaben: Der Schulunterricht gibt ihrem Alltag eine Struktur. © Quelle: imago

Wie wertvoll diese allgemeine Schulpflicht ist, können viele Eltern ja erst in den Ferien so richtig ermessen. Wenn Grundschulkinder in Langeweile ertrinken und Teenager sich in ihren Betten wund liegen, zeigt sich, wie wichtig es ist, dass junge Menschen mit Pflichten und Herausforderungen konfrontiert werden. Der Schulalltag beschert ihnen nicht nur soziale Kontakte, er gibt ihrem Leben auch Inhalt und ihrem Alltag Struktur.

Stressfaktor Pausenbrot

Vieles muss da nach sechs Wochen praktisch neu erlernt werden. Zum Beispiel, dass die Zeit, die man zum Zähneputzen zur Verfügung hat, endlich ist. Und dass ein Frühstück, selbst wenn es betont langsam und nur mit größtem Widerwillen eingenommen wird, irgendwann einen Abschluss finden muss, wenn man die Bahn noch erwischen will.

Oft Gegenstand von Diskussionen: Wie muss ein Pausenbrot im Idealfall aussehen? © Quelle: Daniel Karmann dpa

Parallel zum Schulbeginn geht meist auch das Nachmittagsprogramm wieder los, das Rebekka dienstags zum Reiten führt und Dominik am Donnerstag zum Geigen. Oft vermittelt sich den Kindern dabei unterschwellig die Botschaft, dass die Leistungsgesellschaft nur mal Pause gemacht hat.

Doch auch die Eltern stehen beim Schulbeginn unter genauer Beobachtung durch Lehrkräfte und andere Eltern. Etwa bei der Bewertung des Pausenbrots. Eine gesunde Ernährung gilt praktisch als Gradmesser für die Fürsorge und Aufmerksamkeit, die wir unserem Nachwuchs angedeihen lassen. Das kann zum echten Stressfaktor am Küchentisch werden.

Frische Biomöhren, gewaltfrei geerntet bei Neumond, bringen Punkte auf dem pädagogischen Konto. Wer hingegen möchte, dass der kleine Torben vor der Schulgemeinschaft gleich mal mit einer schlechten Sozialprognose dasteht, packt ihm zur Cola-Dose einfach noch ein Knoppers mit in die Plastikbrotbox.

Mehr Gelassenheit wagen

Vielleicht ist es das, was die Tage des Schulbeginns für alle Beteiligten oft eher zu einer ungemütlichen Periode im Jahreskreis macht: der Gedanke, nach einer Zeit relativer Freiheit jetzt wieder funktionieren zu müssen, bewertet zu werden, womöglich dem Druck nicht standzuhalten.

Gut beschirmt: Kinder starten an der Hand der Eltern in die Schule. © Quelle: Frank Hammerschmidt dpa

Eltern wollen ja nur das beste. Sie kümmern sich heutzutage vielleicht mehr um ihre Kinder als je zuvor. Sie wollen, dass ihr Nachwuchs für den Leistungskampf des Lebens gerüstet wird. Zugleich wollen sie alle Widrigkeiten von den Kindern fernhalten. Und je weniger Kinder da sind, umso stärker stehen diese im Fokus eines Bemühens, das durch unterschwelligen Druck ebenso gekennzeichnet ist wie durch wohlmeinendes Behüten.

Diese Mischung kann eine Kindheit eng machen. Der Radius, in dem Kinder sich unbeaufsichtigt in der Stadt bewegen, ist über Jahrzehnte stetig kleiner geworden. Ihr Maß an unverplanter Zeit auch. Mit dem Ende der Ferien wird das Korsett aus Leistungsdruck, Terminen und Bewertungen nun wieder enger geschnürt. Kinder haben dafür oft ein sehr feines Sensorium.

Dürfen Eltern zum Schuljahresbeginn gute Vorsätze fassen? Dann könnten sie sich vornehmen, mit ihren Kindern am ersten Schultag mehr über das freudige Wiedersehen mit den Freunden zu sprechen als über den anstehenden Schulstoff. Sie könnten sich vornehmen, einem vergessenen Pausenbrot mit Gelassenheit zu begegnen. Sie könnten die lustigsten Anekdoten aus ihrer eigenen Schulzeit erzählen. Und sie könnten sich selbst klar machen, dass es ganz sicher nicht der „Ernst des Lebens“ ist, der jetzt wieder beginnt.

