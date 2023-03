﻿Ferienhits 2023: Das sind die Angebote für Kinder und Jugendliche in Hannover

Hannover. Im Programm „Ferienhits 2023“ bietet der Jugend-Ferien-Service Hannover viele Angebote für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren an. Während manche Abenteuermöglichkeiten an einem Nachmittag stattfinden, erstrecken sich einige auch über bis zu zwei Wochen. Manche Ausflüge oder Ferienfreizeiten führen an weit entfernte Orte.

Der Auftakt in den Osterferien macht Wagrain in Österreich. Hier bietet die Stadt eine Schneesportfreizeit für einen Preis von 599 Euro an. Wenn Geschwisterkinder gemeinsam verreisen gibt es einen Rabatt von 20 Euro. Pferdebegeisterte können eine Woche auf einem Reiterhof verbringen. Im Sommer hat der Jugend-Ferien-Service eine Fahrt in das Feriendorf Eisenberg im hessischen Bergland geplant. Auf 250.000 Quadratmetern wird dort gespielt, getanzt, Sport getrieben und Zeit am See verbracht. Die Jüngeren haben die Möglichkeit, in einer Finnhütte in Wennigsen gemeinsame Abende mit Stockbrot am Lagerfeuer zu verbringen oder bei einer Nachtwanderung die Gegend zu erkunden. Dieser Tagesausflug kostet 40 Euro und beinhaltet die Verpflegung, die Unterkunft und das Programm.

Vom Meer bis in die Berge

Darüber hinaus geht es auch ans Meer. Beim Sommercamp Otterndorf geht es mit dem Pferdewagen durch das Watt. Für diese Abenteuer zahlen die Teilnehmenden 569 Euro. Doch auch im näheren Umkreis von Hannover gibt es viel Programm. Segeln und Surfen können die jungen Leute am nahegelegenen Steinhuder Meer. Eine weiteres Angebot ist die Kletterfreizeit im Ith. Pferdefreundinnen und Pferdefreunde haben auch im Sommer verschiedene Möglichkeiten. Sie können einen Reiterhof besuchen oder mit dem Ponytreck quer durch Niedersachsen reiten. Angebote gibt es auch für Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich keine Ferien leisten können.

Engagierte mit Interesse an Kinder- und Jugendarbeit können ab einem Alter von 16 Jahren an der JuLeiCa-Ausbildung teilnehmen. Dort erwerben sie die Qualifikation, die nächste Freizeit als leitende Person zu begleiten. Die Ausbildung findet in den Oster- und Herbstferien statt.

Früh zu sein lohnt sich

Das Platzangebot ist begrenzt, daher lohnt sich eine frühzeitige Anmeldung. Zusätzlich zu den „Ferienhits“ startet am 22. Mai der Feriencard-Vorverkauf. Mit dieser Karte können sechs bis 15-Jährige an mehr als 500 Tages- und Wochenaktionen teilnehmen. Außerdem erhalten sie freien Eintritt in vielen hannoverschen Bädern. Die Karte kostet 11 Euro. Alle, die einen HannoverAktivPass besitzen, erhalten die Karte kostenlos.

Das Programm für die „Ferienhits 2023“ liegt im Haus der Jugend, im Tourist-Zentrum am Ernst-August-Platz sowie in den Stadtbibliotheken und Bürgerämtern aus. Alle Informationen zu den Angeboten sind auch online unter www.ferienboerse-hannover.de zu finden. Bei Fragen ist der Jugend Ferien-Service unter (05 11) 16 84 70 70 oder per E-Mail an jugendferienservice@hannover-stadt.de zu erreichen. Weitere Informationen zur Feriencard gibt es unter www.die-feriencard-hannover.de.