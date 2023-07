Sanierungsprojekt

Statt der Gas-Etagentherme eine flache weiße Kompaktstation: So wird bei Hauseigentümer Martin Pook die Verteilung der Fernwärme in den Mietwohnungen geregelt.

In Hannover müssen Tausende Mehrfamilienhäuser ohne Zentralheizung umgerüstet werden, wenn langfristig die Kombithermen in den Wohnungen verschwinden und stattdessen Fernwärme Einzug hält. Wir haben uns in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstadt angeschaut, wie der Austausch funktioniert.

