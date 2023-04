﻿Fernwärme: Tausende müssen jetzt Befreiungsantrag stellen

In weiten Teilen Hannovers gilt seit Jahresbeginn die neue Fernwärmesatzung. Sie sieht einen sogenannten Anschluss- und Benutzerzwang vor, sobald Rohre vor dem Haus liegen. Zwar darf man die Altheizung weiternutzen, so lange sie noch läuft – aber nur, wenn man kurzfristig einen Befreiungsantrag ausfüllt.

Hannover. Bundesweit wird aktuell viel über Vorgaben zum Austausch von Heizungen und die Umstellung auf erneuerbare Energien diskutiert. In Hannover ist diese Diskussion für Tausende Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer nicht relevant, die Eigentum im Fernwärme-Vorranggebiet haben. Denn für sie ist der Anschluss an die Fernwärmeversorgung technisch möglich, die mittelfristig CO2-neutral erzeugt werden soll. Allerdings müssen sie bis Ende Juni ein Formular einreichen, wenn sie ihre Bestandsheizung zunächst weiternutzen wollen, so lange sie noch funktioniert.

Neue Fernwärmesatzung in Hannover: Anschluss ist Pflicht

Zum Jahreswechsel ist in Hannover die neue Fernwärmesatzung in Kraft getreten. Sie sieht einen massiven Ausbau des Fernwärmenetzes vor. Schon jetzt werden mehr als 30.000 Wohnungen sowie Büros, Schulen, Krankenhäuser und Schwimmbäder darüber mit Wärme versorgt – wenn auch im Moment vor allem über ein Kohlekraftwerk, das aber bis 2026 abgeschaltet werden soll.

Das Rohrsystem reicht von Stöcken im Westen bis zum Roderbruch im Osten unter der Stadt hindurch. Künftig wird es sich in neun von 13 Stadtbezirken ausdehnen. Etwa 15.000 weitere Häuser könnten in den kommenden Jahren angeschlossen werden, schätzt die Stadt.

Verfahren wie bei der Kanalisation

Sobald die Rohre in den Straßen liegen, gilt in diesen Häusern laut Satzung der sogenannte Anschluss- und Benutzungszwang. Er bedeutet: Im Grundsatz muss jede größere Immobilie angeschlossen werden, außer wenn man sich selbst eine Heizung ohne fossile Energieträger einbaut, also zum Beispiel Wärmepumpen oder Pelletsheizungen. In der Regel wird der Anschluss an die Fernwärme aber nach bisherigem Kenntnisstand preiswerter sein.

Das Formular zum Befreiungsantrag vom Fernwärmeanschluss- und Benutzungszwang in Hannover: Innerhalb weniger Minuten lassen sich die Pflichtdaten ausfüllen. Was man braucht, findet man insbesondere in den jährlichen Unterlagen des Schornsteinfegers. © Quelle: Conrad von Meding

Die rechtliche Konstruktion eines Anschluss- und Benutzungszwangs klingt bedrohlich, ist im Verwaltungsrecht aber etwas ganz Normales. Wer Immobilien hat, kennt sie zum Beispiel von der Kanalisation. Im Grundsatz muss sich jeder Haushalt dort anschließen, damit Kloake nicht unkontrolliert in Höfen und Gärten versickert. Beim neuen Anschlusszwang für Fernwärmeanlagen bedeutet das aber auch: Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, die ihre funktionierende Bestandsheizung in den nächsten Jahren zunächst noch weiternutzen wollen – also zum Beispiel eine Gas- oder Ölheizung – müssen jetzt einen Antrag auf Befreiung stellen.

WEG können Hausverwaltungen beauftragen

Die großen Wohnungsgesellschaften machen so etwas für ihre Immobilienbestände routinemäßig. Etwa die Hälfte aller Immobilien aber ist im Privatbesitz, und vor allem im Stadtgebiet sind Tausende Mehrfamilienhäuser aufgeteilt in Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG). Formal müsste jede Wohnungseigentümerin und jeder Wohnungseigentümer einen eigenen Befreiungsantrag stellen. Die Stadtverwaltung empfiehlt auf Anfrage aber, dass das Ausfüllen am besten an die Hausverwaltung delegiert werden könnte – denn sobald irgendwann die Umstellung auf Fernwärme ansteht, müssen die Verwaltungen ohnehin alle Daten zentral für die Immobilie erheben.

Das Formular lässt sich innerhalb weniger Minuten ohne Vorkenntnis ausfüllen. Es fragt zwar zahlreiche Details ab wie etwa den jährlichen Gasverbrauch einer Etagentherme oder die Gesamt-Quadratmeterzahl eines Mehrfamilienhauses – Daten, die die Vermietenden von Eigentumswohnungen in der Regel gar nicht kennen. Wer aber genau hinschaut, stellt fest, dass die meisten Detailfragen nicht mit dem Hinweis zur Auskunftspflicht versehen sind: Man kann das Formular auch absenden, ohne sie auszufüllen. Die Stadt bittet zwar um möglichst vollständiges Ausfüllen, weil sie dann einen genaueren Überblick über den Wärmebedarf hat – aber eine Pflicht bestehe eben nicht.

Frist bis zum 30. Juni

Die Stadt bittet um die Abgabe des Befreiungsantrags bis zum 30. Juni. Das gilt auch für Häuser, die wegen geringer Größe nicht angeschlossen werden müssen. In Einfamilien- und Reihenhäusern beispielsweise ist Fernwärme nicht sinnvoll. Auch dafür aber muss juristisch ein Befreiungsantrag gestellt werden. Was genau passiert, wenn jemand bis Sommer nicht ausfüllt, ist unklar: Zunächst müssen ja in zahlreichen Straßen noch Rohre gelegt werden. Grundsätzlich kann bei Nichtbefolgen der Satzung ein Bußgeld bis 5000 Euro drohen, die Stadt spricht aber von einer Einzelfallentscheidung.

Das Formular befindet sich auf der Internetseite serviceportal.hannover-stadt.de, dort muss das Stichwort Fernwärme eingegeben werden. Hier ist ein Kurzlink dorthin.