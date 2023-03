﻿Fernzüge von Flixtrain machen häufiger in Hannover Station

Hannover. Der private Fernzuganbieter Flixtrain hat seinen vom 1. April bis Mitte Dezember geltenden Winterfahrplan veröffentlicht. Der Konkurrent der Deutschen Bahn führt wie bisher zwei seiner Strecken über den Hauptbahnhof Hannover. Dabei handelt es sich um die Verbindungen zwischen Aachen und Dresden über Berlin auf der Ost-West- sowie zwischen Hamburg und Stuttgart auf der Nord-Süd-Achse. Weitere kommen zunächst nicht hinzu.

„Wir legen unseren Fokus in diesem Jahr auf die Verdichtung der Takte“, sagt Unternehmenssprecher Sebastian Meyer. Für den Hauptbahnhof Hannover bedeute dies auf beiden Linien zwei zusätzliche Halte pro Woche. Auf der Ost-West-Verbindung machen die grünen Züge bald an jedem Wochentag je Richtung mindestens einmal in der niedersächsischen Landeshauptstadt Station, auf der anderen Achse fehlen Dienstag und Mittwoch.

29 Städteziele sind von Hannover aus erreichbar

Flixtrain, eine Schwesterfirma des Fernbusunternehmens Flixbus, ist seit 2017 in Deutschland im Schienenfernverkehr unterwegs und konzentriert sich dabei auf die Verbindungen zwischen Ballungsräumen. Von Hannover aus sind im Sommerfahrplan insgesamt 29 Städte erreichbar, darunter etwa Köln, Düsseldorf und Frankfurt.

Flixtrain agiert mit Preisen von 4,99 Euro an aufwärts. Allerdings sind die günstigsten Tickets, buchbar über die App oder die Seite www.flixtrain.de, oft schnell vergriffen. Im Unterschied zur Deutschen Bahn garantiert es den Fahrgästen einen Sitzplatz ohne Aufpreis – die Züge sind nicht überbucht.

Deutschlandticket gilt nicht in den grünen Zügen und Bussen

Das Unternehmen hatte zuletzt dafür geworben, dass das preisgünstige Deutschlandticket zumindest für eine Testphase sowohl in Flixtrains als auch im Flixbussen gelten solle. Es verwies dabei auf ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes Gutachten, wonach dadurch Verkaufszahlen und Einnahmen merkbar steigen würden. Nach aktuellem Stand dürfte daraus nichts werden. Das vom 1. Mai an gültige Deutschlandticket gilt bis auf wenige Ausnahmen nur in Fahrzeugen des Nah- und Regionalverkehrs. Flixtrains und Flixbusse werden aber wie auch die ICE- und IC-Züge der Deutschen Bahn als Angebot des Fernverkehrs eingestuft.