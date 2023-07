﻿Ein Fest für die Nachhaltigkeit

Auf dem Gelände des Stadtteilbauernhofs drehte sich am vergangenen Wochenende auf dem „Fest for Future“ alles rund um eine nachhaltige Zukunft.

Hannover. Smoothies per Pedalkraft mit dem Fahrrad mixen, Minigärten mit Dachziegeln gestalten, Tintenfarben aus Pflanzen herstellen und beim Energiequiz mehr über Klimaschutz lernen: Auf dem Gelände des Stadtteilbauernhofs drehte sich am vergangenen Wochenende auf dem „Fest for Future“ alles um eine nachhaltige Zukunft. Rund 500 Menschen feierten zusammen bei schönem Sommerwetter. Für Musik sorgten Brazzo Piccolo – die kleine Besetzung der bekannten Band Brazzo Brazzone und das Orquestara Batucada.