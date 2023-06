﻿Drei Tage Kultur und Gedenken an der Gedenkstätte Ahlem in Hannover

Hannover. Die Bands kommen aus Israel, Kanada und den Niederlanden: Drei Tage lang wird das Gelände der Gedenkstätte Ahlem nun zur Kulturarena samt großem kulinarischen Angebot. Ein Festival wie das Denk.Mal.Garten.Fest mit Live-Musik, Zauberei und Clowns mutet für eine Gedenkstätte schon ziemlich ungewöhnlich an.

„Für uns aber ist das ein Teil der Erinnerungskultur, denn in der Gedenkstätte Ahlem wird nicht nur an die wechselvolle Geschichte der ehemaligen Israelitischen Gartenbauschule erinnert, sondern im Gedenken an die jüdische Kultur auch die Gegenwart gefeiert“, so Regionspräsident Steffen Krach. „Wir wollen mit dem Fest ein Zeichen für ein friedliches, tolerantes und weltoffenes Miteinander setzen“.

Das Programm in Ahlem bietet Folk, Blues und Minigolf

Entsprechend umfangreich und vielfältig ist das Programm von Freitag bis Sonntag, das von der HAZ präsentiert wird. So beginnt am Freitag, 30. Juni 2023, um 18 Uhr das iranisch-israelische Ensemble Sistanagila mit einem Mix aus Folk, Klezmer und sephardischer und traditionell persischer Musik. Am Sonnabend spielt zum Beispiel Yael Deckelbaum Folk, das Ensemble Yemen Blues sorgt für Funk und Blues, und am Sonntag ergänzt die Amsterdam Klezmer Band Punkrockelemente.

Yemen Blues sorgt für Funk- und Blues-Klänge auf dem Gelände der Gedenkstätte. © Quelle: Zohar Ron

Auch die Sängerin aus Hannover, Noam Bar, spielt auf dem Festival. Zudem zeigt das Figurentheater Neumond das Stück „Albin und Lila“ über Unterschiede und Zusammenhalt. Zum Programm gehören auch Führungen und Minigolf. Das Fest am Sonnabend und Sonntag beginnt jeweils um 14 Uhr. Die Gedenkstätte ist an der Heisterbergallee 10. Der Eintritt ist an allen drei Tagen kostenlos.

Kaum ein anderer Ort in der bundesweiten Gedenkstättenlandschaft hat eine solche Vergangenheit wie die ehemalige Israelitische Gartenbauschule in Hannover Ahlem. Gegründet wurde die Schule, um jungen jüdischen Menschen eine berufliche Perspektive zu bieten. Die Nationalsozialisten nutzten die Schule als Sammelstelle für Deportationen, Gefängnis und Hinrichtungsstätte.

