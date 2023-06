Der Aufhof in Hannovers Altstadt wird zum Innovationslabor

Hannover. Unter welchen Bedingungen entstehen Innovationen? Der Frage widmet sich das neue Festival „Innovercity“. Mit Workshops, Fachvorträgen und viel Raum für Kultur untersucht ein Team der Hochschule Hannover mit Gästen von Mittwoch bis Freitag im Aufhof in der Altstadt die Verbindung von Vorstellungskraft, Kreativität und Unternehmertum. Interessierte können kurzfristig dabei sein.

„Innovercity“ ist als Festival angelegt. Es wird Wissen vermittelt und gefeiert. So beginnt die Veranstaltung am Mittwoch mit Workshops zu Spielideen, kreativem Programmieren und Augmented Reality. Gunnar Spellmeyer spricht über Kreativität und Christian Lehmann über entsprechende Geschäftsmodelle. Am Nachmittag spielt das Mandolinenorchester und um 19.30 Uhr läuft eine Dragshow mit Gisella Prep.

Am Donnerstag geht es um Mobilität und Führungskräftekompetenzen. So spricht Felix Althaus über die Zukunft der Mobilität, Martin Grotjahn über innovative Energieversorgung, und Alan Temirov lädt Kinder ein, Lego-Roboter zu bauen und zu programmieren. Am Freitag geht es schließlich um Gründungskultur, Design Thinking und Instagrammarketing. Anschließend wird in der Cumberland’schen Galerie gefeiert. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen im Netz unter www.innover.city/event/innovercity-festival möglich.

Hackathon sammelt Ideen

Sie diskutierten die Ideen: Kulturexperten und -expertinnen wie Johannes Grenzfurthner (links) und Claudia Schwarz (grüner Pulli) entscheiden über kulturelle Projekte zwischen Oper und Künstlerhaus. © Quelle: Ilona Hottmann

Das Festival führt damit das Programm vom Wochenende fort. Etwa 100 Menschen haben an einem zweitägigen sogenannten Hackathon teilgenommen und Ideen entwickelt, wie der Bereich zwischen Opernhaus, Schauspiel und Künstlerhaus mit digitalen Ideen aufgewertet werden kann. In Teams erarbeiteten die Teilnehmenden zum Beispiel die Möglichkeit, das Kulturdreieck mit einem digitalen Spielplan auszustatten. Wie in einem Videospiel können besondere Aktionen freigespielt werden.

Eine andere Idee beschäftigte sich mit smarten Bildschirmen an Bäumen, mit denen Besucher und Besucherinnen künstlerisch interagieren können. Gewonnen hat am Ende ein Team namens „Vorwärts nach draußen“ von Leon Sudahl, Simone Austen-Heimberg und Thomas Göbel-Groß. Sie möchten Licht-Klang-Installationen in der Nähe der Kulturinstitutionen schaffen, die zum Beispiel Proben und Aufführungen live aus dem Schauspiel in die Prinzenstraße übertragen. „Wir wollen in der Prinzenstraße ganz viel Aufenthaltsqualität bieten“, beschrieb Thomas Göbel-Groß. Dafür gab es viel Applaus. Den Ergebnissen der Ideenrunde widmet sich die Stabsstelle Kulturmanagement der Stadt.

