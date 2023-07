﻿Das alles können Sie im August in der Region Hannover erleben

Hannover. Von Konzert, Messe bis Festival: Der August hat ein paar heiße Programmpunkte. Hier unser Überblick:

Das Maschseefest geht in die heiße Phase

Party am Wasser: Hannover feiert beim Maschseefest. © Quelle: Rainer Dröse

Seit dem 26. Juli feiert Hannover die Seesause. Knapp zwei Wochen geht die Party noch weiter. Bis zum Sonntag, 13. August, gibt es jeden Tag bis spät in die Nacht Programm am Maschsee.

Zahlreiche Höhepunkte des Festes stehen noch an: Direkt am Dienstag, 1. August, kann man bei Hannovers größten Table-Quiz am Südufer mitraten. An den Donnerstagen (3. August und 10. August) treten beim NP-Sommerfestival Nachwuchskünstler und Musikstars wie „Mr. President“ und Dellroy Rennalls („Coco Jamboo“) auf.

Einen Tag später am Freitag, 4. August, können bei der legendären „Fisch sucht Fahrrad“ -Singleparty der HAZ Besucherinnen und Besucher die Liebe des Lebens finden. Beim HAZ-Konzertabend am Sonnabend, 5. August, treten Bands Me & Ms Jacob und Adam Hall & The Velvet Playboys auf der Maschseebühne auf.

Am Mittwoch, 9. August, ab 18 Uhr wird bei der Club-Night der Nachtclubs Palo Palo, Osho und Zona Dura getanzt. Am Sonnabend, 12. August, schwimmen gelbe Plastiktiere beim Benefiz-Entenrennen vom Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellenregister (NKR) um die Wette. Das traditionelle Fackelschwimmen muss wegen Wasserpest allerdings ausfallen.

Der Festival-Sommer geht weiter

Für Fans ein Muss: Fährmannsfest. © Quelle: Florian Petrow

Das Fährmannsfest: Hannovers „kleines Woodstock“ feiert vom 4. August bis zum 6. August seinen 40. Geburtstag auf der Fährmanninsel am Zusammenfluss von Leine und Ihme. Das Line-Up beim alternativen Musikfestival hat es in sich. Am Freitag treten unter anderem Wanda, das Lumpenpack und Thees Uhlmann auf. Am Sonnabend kommen Punk-Fans mit Me First And The Gimme Gimmes, Rogers und Indecent Behavior zum Zug. Am Sonntag ist der Eintritt frei – unter anderem mit den Duos Raum 27, ARXX sowie Grillmaster Flash.

Heroes Festival: Mehr als 40.000 Besucher werden am 18. und 19. August beim Hip-Hop-Fest auf der Expo-Plaza erwartet. Die Headliner sind bekannt: Das 187-Straßenbande-Duo Bonez MC und RAF Camora ist ebenso wie der zuletzt erfolgreiche Berliner Luciano vertreten. Trettmann, der Österreicher Yung Hurn und Sido als ältester Künstler komplettieren das starbesetzte Line-Up.

Zytanien Festival: Vom 25. bis zum 27. August wird in Lehrte-Immensen beim beliebten Open-Air-Festival wieder getanzt. Für fast jeden Musikgeschmack ist an der alten Ziegeleihalle etwas dabei: Punkrock, Techno, Punkfolk, „Apokalyptische Volksmusik“ und vieles mehr. Ein Highlight ist der sogenannte Weltraum-Raum. Dieser Ort soll das Publikum „in eine Parallelgalaxie“ ziehen, schreibt der Veranstalter. Mehr Infos hier.

Sommernächte im Gartentheater (4. August bis 27. August)

Immer ein Highlight: Sommernächte im Gartentheater. © Quelle: Christian Behrens

Die „Sommernächte im Gartentheater“ laden dazu ein, inmitten blühender Gartenpracht, Veranstaltungen unter freiem Himmel zu genießen. Der Spielort, das historische Gartentheater mit den leuchtend goldenen Figuren, entfaltet an warmen Sommerabenden seinen ganz eigenen Zauber. Dann stehen Konzerte, Poetry Slams und Kinofilme unterm Sternenhimmel auf dem Programm. Tickets sind für die meisten Veranstaltungen noch im Vorverkauf verfügbar.

Die Bastler-Messe im HCC: Maker Faire (19. August bis 20. August)

Technik, die begeistert: Roboter sind ein Thema auf der Maker Faire. © Quelle: Christian Behrens

Diese Messe ist für Macher: Die Maker Faire findet vom 19. bis 20. August 2023 im HCC statt. Es geht um 3-D-Druck, Technik, Handwerk und Robotik. Unternehmen präsentieren sich und ihre Ideen. Mehr Infos gibt es hier.

Konzert-Highlights im August

Am 13. August kommen Gerhard Polt, die Well-Brüder und die Toten Hosen gemeinsam auf die Gilde-Parkbühne. Fury in the Slaughterhouse folgt am 19. August (leider ausverkauft), Deichkind am 25. August, AnnenMayKantereit am 26. August (ebenfalls ausverkauft).

Highlight im August: AnnenMayKantereit. © Quelle: Katrin Kutter

Blow Up Festival

Akropolis, Kobra, Skorpion, Adler, Eisberg – Hindernisparcours-Sportler und Hüpfburgenfans wissen bei diesen Worten sofort, wovon die Rede ist: Blow Up Extreme kommt vom 1. bis 21. August nach Hannover und belegt für drei Wochen die Messehallen 6 bis 9 und die Außenfläche rund um das Haus der Nationen im Südosten des Messegeländes. Die vier Messehallen sind auf mehr als 70.000 Quadratmetern Fläche ein Spiel-, Hüpf- und Sportparadies der Extraklasse. Je nach Ticket kann man sich über drei Stunden auf mehr als 55 unterschiedlichen aufblasbaren Attraktionen austoben. Tickets gibt es hier.

