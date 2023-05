﻿Festnahme am Flughafen Hannover: Mann hatte Strafe nicht beglichen und muss jetzt ins Gefängnis

Kostenfrei bis 17:00 Uhr lesen

Bundespolizei

An der Passkontrolle abgefangen: Ein Mann wurde per Haftbefehl gesucht. Er war 2022 zu einer Strafe wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verurteilt worden.

Die Bundespolizei hat am Dienstag am Flughafen Hannover einen Mann festgenommen. Er hatte eine Strafe wegen Trunkenheit im Straßenverkehr nicht beglichen, sodass er per Haftbefehl gesucht wurde.