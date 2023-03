﻿Hauptbahnhof Hannover: Polizei fasst vielfachen Betrüger

Gasumstellung in Langenhagen beginnt im Mai: Das müssen Sie wissen

Die Gasversorgung in der Region Hannover wird umgestellt – von L-Gas auf H-Gas. Den Anfang macht Langenhagen, hier beginnt die Anpassung in wenigen Wochen. Aber wie genau läuft das ab? Und was müssen Verbraucherinnen und Verbraucher wissen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Gasumstellung.