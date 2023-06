﻿Keine Angst vor Mozart! Tipps für eine klassische Tour über die Fête

Kostenfrei bis 15:02 Uhr lesen

Fête de la Musique

Fünf Tipps für die Fête: Der Weg über Programme, in denen der Name Mozart vorkommen kann, führt zum Instrument des Jahres, den Stimmen der Zukunft und einer vokalen Bewegung am Hauptbahnhof – die Empfehlungen von Kulturreporter Stefan Arndt.