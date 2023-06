HAZ-Aktion

Treffen Sie die HAZ-Redaktion: Im Aufhof gibt es am 20. Juni Kaffee, Kuchen und Gespräche

Am Sonnabend, 17. Juni, werden im Aufhof an der Marktkirche Ideen für das neue Kulturdreieck zwischen Oper und Schauspiel vorgestellt. Am Dienstag, 20. Juni, lädt die HAZ ihre Leserinnen und Leser zur Kaffeepause.