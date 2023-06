﻿Glamour, Groove und eine Cellostunde – wo die Fête glitzert und glänzt

Hannover. Mehr als 40 Bühnen in der Stadt, acht Stunden Musik an allen Ecken und Enden der City: Bei der Fête de la Musique in Hannover ist ein ständiger Begleiter die Sorge, irgendetwas zu verpassen. Hier gibt Redakteur Volker Wiedersheim sieben Tipps.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

16.05 Uhr, Bühne am Holzmarkt vor dem Leibnizhaus: Veyn

Veyn ist die Band von Julia Sophie Mohr. Die Sängerin stammt aus Husum und ist zum Popstudium nach Hannover gekommen. Stilistisch kann sie vom Soul-Diva-Stil bis zum sündigen Rockröhren alles abdecken. Wenn Julia ihre Stimme von der Kette lässt, gibt’s Gänsehaut, und rund um die Bühne am Holzmarkt wackeln die Wände.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

17 Uhr: Ballhof-Café (Knochenhauerstraße): Lisa Strat

Klingt ein etwas nach Klische, aber: Lisa Strat passt irgendwie in kein gängiges Mainstreamgenre, und genau deshalb passt sie so gut zur Fête de la Musique. Ihre Superpower: die virtuose Bedienung der Loopstation. Bei ihren Soloperformances spielt sie in ihrem Cockpit aus Synthesizern, Fußtastern, Percussioninstrumenten und mit der Gitarre Soundschnipsel in die Echobox und schichtet so Klang über Klang zu groovenden Collagen. Nur hören ist mau, das Spektakel muss man sehen!

18 Uhr, Kröpcke: Ronja Maltzahn und das Blue Bird Orchestra

Die Pyrmonterin Ronja Maltzahn ist ein Beispiel dafür, das DIY-Karrieren ohne Hilfe aus dem großen Musikbusiness möglich sind. Die Multiinstrumentalistin und Sängerin hat zuletzt einen Preis von Udo Lindenberg verliehen bekommen. Sie hat ihn zum Dank bei dem Lied „Du spieltest Cello“ begleitet. Natürlich auf dem Cello. Noch was? Ronja Maltzahn ist die Sängerin, die wegen ihrer Frisur mal vom Fridays-for-Future-Protest ausgeladen wurde. Die Dreadlocks sind noch dran.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

19.30 Uhr, Martkplatz (neben der Marktkirche): Samt

Samt hat in Hannover bislang gerade mal eine Show gespielt, ein paar Songs nur beim „Hype and Friends“-Event im Musikzentrum. Alle, die es gesehen haben, waren aus dem Häuschen. Queerer Punkpop mit frivolem Glamour-Outfit und Stahlrohrkäfig für den Sänger auf der Bühne. Radikaler Einsatz für Toleranz und ein progressives Plädoyer dafür, was Männer sein dürfen und was nicht (ist ja gerade Thema – siehe Rammstein). Und dazu total tanzbar.

20 Uhr, Balkonbühne an der Volkshochschule (Burgstraße): Hertzcasper

Hertzcasper ist die Bühnenpersona von Sängerin Hannah Röger und zugleich der Name ihrer Band. Die ist einer der am meisten beachteten Newcomer-Acts der Stadt. Sie spielt soulige, schlaue Popmusik mit Einsprengseln von Rap, Funk, Melancholie (siehe das „Utopie“-Video oben) und kleinen Rockeruptionen. Im August spielt die offen queere Hertzcasper bei der Hannover Pop Music Night zwischen den Goldputten im Gartentheater in Herrenhausen (Karten gibt es hier). Kann gut sein, dass es danach mit dem Status des Geheimtipps vorbei ist. Wer die Chance auslässt, Hertzcasper jetzt noch einmal draußen und umsonst zu sehen, ist selbst schuld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

21 Uhr, Balkonbühne an der Volkshochschule (Burgstraße): Darian Tabatabaei

Darian Tabatabaei ist der „Elton John von Hannover“. Glitzerjoppe und Glamoursongs, dazu ordentlich Rock ’n’ Roll, aber keine „Rocket Man“-Covershow, sondern eigene, starke Songs. „Blei im Blut“ über die Depression des Vaters (oben im Video) ist die nachdenklich-melancholische Ausnahme im Repertoire, in anderen Songs geht’s mit Karacho und großer Besetzung nach vorn.

22 Uhr, Ballhofplatz: Vylla

Ist es nicht wunderbar, wenn Jazz-Studenten mal was anderes spielen als Standards aus dem „Real Book“? Pianistin und Sängerin Sophia Göken, Drummer Benedikt Bienert und Bassist Michel Lühring – zusammen: Vylla – machen genau das, glänzen mit progressivem Disco-Jazz auf der Ballhof-Bühne des Pariser Kunstkollektivs. Motto: Vive la Künst! Und tanzen!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Transparenzhinweis: Der Autor gehört zum Veranstalterteam der VHS-Bühne bei der Fête de la Musique, wo Hertzcasper und Darian Tabatabaei spielen.

HAZ