﻿Powerchords und Overdrive – wo die Fête richtig rockt

Rockt es? Ja, es rockt bei der Fete – und das auf verschiedenen Bühnen und international dazu. Ein kleiner Rundgang mit Wumms.

15 Uhr: Kröpcke-Bühne: Around the Sun. Am Kröpcke sind Musikusse aus Partnerstädten und anderen Unesco-geadelten Musikcities zu Gast. Zum Beispiel Around the Sun aus der estnischen Hauptstadt Tallinn. Die können Straße, und sie können sehr spacig Indie-Rock mit traditionellen Klängen und Tanzmusikelementen verbinden.

16.05 Holzmarkt: Veyn. Veyn kann Pop und elektronische Musik, aber live lässt die Musikerin mit ihrer Band auch gern mal richtig los – wie zum Beispiel beim Landesfinale des Wettbewerbs Local Heroes. Ausgefeilte Arrangements, vielseitige Stimme, feiner Rock.

18.30 Uhr Steintor: Crystal Steel. Am Steintor geht es weiter handfest zur Sache. Crystal Steel aus Hannover bringt den guten alten Achtziger-Hardrock zurück und ehrt im Sound auch ein bisschen eine andere hannoverschen Band, die mit diesem Stil einen gewissen Weltruhm erlangte. Prädikat: zeitlos.

20 Uhr Kröpcke: The Rampix. Auch die Gastgeberstadt spielt auf der Gästebühne am Kröpcke. Zur Primetime ist es The Rampix, ein Quartett, das mit treibendem Indierock schon den einen oder anderen Klub in Hannover und umzu in Bewegung gebracht hat. „Know you better“ ist ein Hit.

21 Uhr Steintor: The Black Court. So vergrowlt man das Publikum im besten Sinne: Der Melodic Death Metal von The Black Court ist musikalisch quasi Himmel und Hölle in einem, die Band aus Hannover lässt die Finger über die Gitarren fliegen und stimmlich die Sau raus – von ganz, ganz tief unten. Die Fans nehmen es gern kopfschüttelnd zur Kenntnis.

22 Uhr: Platz der Weltausstellung: Chicago Lane. Was haben wir denn da? Glamrock? Junge Menschen? Stirnbänder, Schmimke und Leo-Shirts? Chicago Lane traut sich, und die vier Jungs aus Hannover machen das mit voller Überzeugung und richtig gut. Da gibt es am Platz der Weltausstellung noch mal richtig was zu gucken. Der Bandname geht übrigens – global wirken, lokal handeln – auf eine Straße am Expo-Gelände zurück. Cleverer Schachzug!

