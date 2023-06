﻿Techno, Drum ’n’ Bass und Elektro: Wo DJs die Fête zum Tanzen bringen

Hannover. Der längste Tag des Jahres steht bevor. Am Mittwoch, 21. Juni, ist Sommersonnenwende – und die begeht Hannover mit der Fête de la Musique. Auf 40 Bühnen in der Innenstadt gibt es einiges zu entdecken. Alles zu sehen, ist wie auf jedem größeren Festival unmöglich. Deshalb gibt es hier Empfehlungen unserer Autorin Monika Dzialas für alle, die ihre Körper gerne zu elektronischer Musik bewegen.

Housiger Start mit Salty & Sour und Moody

Los geht es um 14 Uhr an der Markthalle. Die DJs Salty & Sour und Moody eröffnen den „Rêve Rapide“ (schneller Traum). So haben die Veranstaltenden ihre Bühne genannt. Nach dem „Back To Back“-Prinzip teilen sich die Acts die Spielzeit. Dass sie das können, haben sie schon im Broncos bewiesen. Mit ihrem House, der sich bei der Disco-Musik bedient, lässt sich das Musikfest ausgelassen beginnen.

Melancholisch und berührend: Matrusch*K und Dante

Ab 15 Uhr geht es dann etwa 550 Meter weiter auf den Rathenauplatz neben dem Opernhaus. Dort stehen Sängerin Matrusch*K und der Produzent Dante auf der Bühne. Sie performen live und zeichnen sich durch ihren melancholischen Sound aus. Mit ihrer unaufgeregten Stimme bringt Matrusch*K ihr Publikum zum Träumen. Dante untermalt ihren Gesang, indem er verschiedene elektronische Musikgenres miteinander verbindet.

Auf Rollschuhen über den Klagesmarkt

Wem Tanzen alleine nicht reicht, der kann ab 16 Uhr die Rollschuhe schnüren und beim Roller Skate Jam über den Klagesmarkt heizen. Musikalische Unterstützung gibt es unter anderem von Demir Cesar alias Discodemir, bekannt aus der Cumberlandschen. Rollschuhe gibt es zum Verleih vor Ort. Die Bühne ist bis 23 Uhr geöffnet.

Rasant in den Abend

Nach der seichten Disco-Unterhaltung führt die Tour wieder in die City, diesmal zum Georgsplatz. Die Bühne bespielt das CLX-Kollektiv, das sich der Up-Tempo-Music verschrieben hat. Ab 17 Uhr legt DJ-Newcomer Russel Bundee Techno und Trance mit ordentlich Tempo auf. Russel Bundee gehört zu dem Musikkollektiv „Tanzen mit Pflanzen“, das Partys in Hannover und Leipzig organisiert.

Tanzen statt Surfen: Qenem-Netzwerk an der Leinewelle

Für die nächsten zwei Stunden geht es zur Leinewelle – aber nicht zum Surfen, sondern um die DJs des Qenem-Netzwerks zu erleben. Die Gruppe setzt sich dafür ein, dass die elektronische Musikszene queerfeministischer wird, indem sie DJs und Produzierende vernetzt. Ab 18 Uhr legt Charis auf, die sich dem Dubhouse widmet.

Ab 19 Uhr folgt das DJ-Duo Papi. Bei den beiden Musikerinnen nimmt das Tempo wieder gehörig zu. Die belebten Elemente machen gute Laune, die Wechsel führen die Aufmerksamkeit der Tanzenden immer wieder zu dem musikalischen Erlebnis zurück.

Drum ’n’ Bass von Shay

Nach eher housigen Sounds folgt die Tour ab 20 Uhr dem Ruf des unsortierten Drum ’n’ Bass, den Shay, Teil der CLX-Crew, auf dem Georgsplatz auflegt. Ihre Musik animiert dazu, von gängigen Stepp-Techniken im Tanz abzurücken und neue Bewegungsmuster zu erforschen.

Zwischen den Genregrenzen mit LaRensch

Den Open-Air-Abschluss dieser musikalischen Entdeckungsreise präsentiert LaRensch, eine der Gründerinnen des Qenem-Netzwerks. Dafür geht es 21 Uhr zur Leinewelle zurück. Die Genregrenzen scheint die DJ als fluide zu betrachten. Und so bewegt sich ihre Musik zwischen House, Techno und Trance, wobei verspielte Elemente und ein wenig Düsternis nicht fehlen dürfen.

Tänzerischer Ausklang in der Glocke

Bei wem nach diesem straffen Programm die Füße noch nicht schmerzen und der Wecker am kommenden Morgen nicht so früh klingelt, der kann zum Beispiel in der Glocksee weiterfeiern. Dort startet ab 23 Uhr die Aftershowparty.

