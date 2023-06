﻿Fête de la Musique in Hannovers City: 1000 Musiker spielen auf 40 Bühnen – auch an neuen Orten

Hannover. 40 – 1000 – 100.000. Mit diesen Zahlen könnte man die Fête de la Musique 2023 in Hannover eigentlich zusammenfassen. Denn die rund 1000 aktiv Musizierenden, die auf 40 Bühnen in der Stadt am kommenden Mittwoch, 21. Juni, ihr Können zeigen, sollen rund 100.000 Menschen zum Verweilen, Tanzen und Mitsingen bringen. Das ist wie immer eine grobe Schätzung, denn das Wesen dieser weltweiten Veranstaltung ist ja, dass man an diesem Tag einfach an Musik nicht vorbeikommt, weil sie überall ist. Keine Gagen, kein Eintritt, sondern eine riesige Demonstration, was die Stadt an Musik zu bieten hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neue Orte und das Instrument des Jahres

Es sind neue Orte dabei wie zum Beispiel Hannovers Klein-Acapulco, die Leinewelle, die auch Nichtsurfer anlocken soll. Und zwar mit elektronischer Musik, die früher an der Goseriede zu hören war und nun auf vier Orte aufgeteilt ist. An der Leinewelle am Hohen Ufer gestaltet das Netzwerk Qenem das Programm, das sich „für die Sichtbarmachung der männlichen CIS-Dominanz im elektronisch-musikalischen Bereich und die Förderung von Newcomer*innen“ einsetzt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Niki-Passage zwischen Bahnhof und Kröpcke wird neben zwei Standorten für Singer-Songwritermusik auch eine Klima-Gruppierung namens „Voices for Future“ in einem ehemaligen Telefonshop ihre Ideen und Lösungen vorstellen. Der erst im Frühjahr zum Sport- und Freizeitpark umgestaltete Raschplatz wird zur Bühne für Trap, Hip-Hop und Funk, während die sportlichen Aktivitäten weitergehen. Im Aufhof, dem ehemaligen Kaufhof an der Marktkirche, wird das Instrument des Jahres, die Mandoline gewürdigt: Das Projektorchester des Bundes Deutscher Zupfmusiker (BDZ) wird um 15.30 und 16 Uhr den Achtsaiter in Aktion zeigen.

Gemeinsame „Ode an die Freude“ um 19 Uhr

Natürlich werden auch wieder eingeführte Bühnen bespielt wie die am Kröpcke (mit Bands aus Partnerstädten oder anderen Unesco Citys of Music), vor dem Bahnhof (Chöre), am Steintor (Metal), am Platz der Weltausstellung (inklusive Bühne), die fahrende Bühne der Üstra oder die Kinderbühne am Hannah-Arendt-Platz. Eine Art weiteres Zentrum hat sich auf und um den Ballhof gebildet: Auf dem Platz selbst und neben der Leinewelle bilden das Ballhof-Café, der Holzmarkt, das Hohe Ufer, die Bandakademie an der VHS und die sanft tönende Balkonbeats-Bühne an der VHS ein höchst abwechslungsreiches Areal der kurzen Wege.

Freuen sich auf die Fete: Hannovers Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf, Sabine Bußmann vom Musikzentrum und Elke von Zadel (Üstra). © Quelle: Uwe Janssen

Was allen Orten der Fete in Hannover gemeinsam ist? Um 19 Uhr schallt von sämtlichen Bühnen die „Ode an die Freude“. Und der Nachtgesang folgt um 22.40 Uhr vor dem Hauptbahnhof: „Der Mond ist aufgegangen“. Das gilt auch für das Konzept der Fête de la Musique, wenn es nach Sabine Bußmann geht, die das Musikfest in diesem Jahr zum letzten Mal organisiert: „Es wird ein Riesenfest, und das Wetter wird gut.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das gesamte Programm und alle Infos: fete-hannover.de.

HAZ