﻿Jenseits der Konzertbühnen: Das sind die außergewöhnlichen Events bei der Fête

Hannover. Rund 1000 Musizierende stehen bei der Fête de la Musique 2023 in Hannover auf 40 Bühnen. Doch auch für Konzertmuffel hat das Musikfest etwas zu bieten. Statt der Live-Musik zu lauschen und dabei wahlweise mit dem Kopf zu wippen oder aber tänzerisch die Sau rauszulassen, können Besucherinnen und Besucher auch Zumba trainieren, Slam-Poetry oder eine musikalische Klima-Collage erleben – oder bei der fahrenden Bühne zusteigen. Hier kommt die etwas andere Tour über die Fête de la Musique.

Kinder und Jugendliche machen selbst Musik

14 bis 18 Uhr, Hannah-Arendt-Platz, SongLab: Wer lieber selbst tätig werden möchte, statt nur zuzuhören, wird am Nachmittag gegenüber dem Landtag fündig. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren können in der Songwriting-Werkstatt mit Musikerinnen und Musikern aus Hannover an eigenen Songideen arbeiten. Als Coaches dabei sind Leonard Ottolien, Erika Emerson und Nic Knoll. Der Workshop ist kostenlos, musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Unter musikland-niedersachsen.de kann man sich anmelden und einen Slot (jeweils für 45 Minuten, Beginn zur vollen Stunde) reservieren – spontan vorbeischauen ist aber auch erlaubt.

Poetry Slam bei der Fête de la Musique

16.40 und 19.20 Uhr, Hanns-Lilje-Platz, Henrik Szanto: Mal politisch, mal nostalgisch, doch vor allem immer witzig sind die Texte von Henrik Szanto. Der hannoversche Autor und Slam-Poet mit finnischen und ungarischen Wurzeln setzt sich in seinen Texten besonders gern mit Sprache und Herkunft auseinander, widmet sich aber auch anderen Themen wie dem Älterwerden.

Tanzen an der Goseriede

19.05 Uhr, Goseriede, Frauenpower by Natalie: An der Goseriede wird die Fête de la Musique zur Fête de la Danse. Für alle, die den Tanzacts nicht nur zusehen wollen, steht Natalie Ermandraut von Frauenpower by Natalie auf der Bühne. Sie animiert zu einem kurzen Zumba-Workout. Mit neuer Energie kann man sodann zum nächsten Programmpunkt weiterziehen.

Klima-Performance in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade

20 und 21.30 Uhr, Niki-de-Saint-Phalle-Promenade (indoor), Voices for Future: Naturschutz, Generationengerechtigkeit und Zukunftsszenarien – diese Themenkomplexe will das Ensemble Sozusingen in einer außergewöhnlichen Collage vereinen. Vokalmusik trifft auf Demogesänge, Choräle mit Reden von Greta Thunberg, klassische Musik und Poetry Slam. Zu finden in einem ehemaligen Telefonshop.

Musik in der Stadtbahn

21 bis 23 Uhr, Stadtbahn (ab Haltestelle Hauptbahnhof/ZOB), Steven Screamz: Ausgepowert vom Laufen (und Zumba) bietet die Üstra den idealen Abendabschluss – ein Konzert in der Stadtbahn. Die fahrende Bühne ist von 21 bis 23 Uhr zwischen Raschplatz und Goetheplatz unterwegs. Alle 30 Minuten können Zuschauerinnen und Zuschauer am ZOB zusteigen. Der irische Musiker Steven Screamz ist nicht nur Vocalcoach, sondern bringt auch Erfahrung als Straßenmusiker mit. Soul-, Blues-, Folk- und Punkrockeinflüsse prägen seine Mischung aus eigener Musik und Coversongs.

