﻿Fête de la Musique in Hannovers City: 1000 Musiker spielen auf 40 Bühnen – auch an neuen Orten

Ein Musikfest, umsonst und überwiegend draußen: Bei der Fête de la Musique treten am 21. Juni in Hannover rund 1000 Musizierende auf 40 Bühnen quer durch die City auf. Es gibt neue Orte – und Botschaften.

Hannover. 40 – 1000 – 100.000. Mit diesen Zahlen könnte man die Fête de la Musique 2023 in Hannover eigentlich zusammenfassen. Denn die rund 1000 aktiv Musizierenden, die auf 40 Bühnen in der Stadt am Mittwoch, 21. Juni, ihr Können zeigen, sollen rund 100.000 Menschen zum Verweilen, Tanzen und Mitsingen bringen. Das ist wie immer eine grobe Schätzung, denn das Wesen dieser weltweiten Veranstaltung ist ja, dass man an diesem Tag einfach an Musik nicht vorbeikommt, weil sie überall ist. Keine Gagen, kein Eintritt, sondern eine riesige Demonstration, was die Stadt an Musik zu bieten hat.