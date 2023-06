Fête de la Musique

Zwischen Techno und Trance: LaRensch legt bei der Fête de la Musique an der Leinewelle auf.

Am 21. Juni ist Fête de la Musique in Hannover. Um bei all den Programmpunkten nicht den Überblick zu verlieren, gibt es hier neun Empfehlungen für elektronische Musik von Autorin Monika Dzialas.

