﻿Hybridbus der Üstra durch Feuer zerstört: Genaue Brandursache steht fest

Flammen an der Hildesheimer Straße: Innerhalb kurzer Zeit war am 23. Januar ein Gelenkbus der Üstra in Wülfel komplett niedergebrannt. Jetzt hat ein Gutachter die genaue Brandursache festgestellt. Baugleiche Fahrzeuge wurden an einer Stelle nachjustiert.

Hannover. Die Brandursache zum Üstra-Hybridbus, der am 23. Januar in Hannover-Wülfel von Flammen komplett zerstört wurde, steht fest. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt, war ein technischer Defekt der Auslöser. Die Üstra hatte einen Gutachter dafür beauftragt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es habe einen elektrischen Kurzschluss mit einer Wärme- und Funkenbildung gegeben, teilt das Unternehmen nun mit. „Als wahrscheinlich gilt eine Stelle zwischen Kühlerpaket und Motorraum, wo eine elektrische Leitung über eine Blechkante geführt wird“, heißt es in der Mitteilung. Als Konsequenz aus dem Gutachten wurde die Leitung bei allen baugleichen Fahrzeugen geprüft, von der Blechkante distanziert und mit einem Schutz versehen.

Passagiere und Fahrer können Bus rechtzeitig verlassen

Das Feuer war gegen 16 Uhr an dem Fahrzeug ausgebrochen, das gerade an der Haltestelle Am Brabrinke an der Hildesheimer Straße hielt. Innerhalb kurzer Zeit stand der Gelenkbus komplett in Flammen. Elf Passagiere sowie der Busfahrer konnten rechtzeitig aussteigen, niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr konnte das brennende Fahrzeug löschen. Durch die große Hitze wurden allerdings Gebäude in der Nähe beschädigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Anfang Februar hatte die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen: Brandstiftung schloss die Behörde aus und sprach von einem technischen Defekt. Der Schaden beläuft sich auf etwa eine halbe Million Euro.