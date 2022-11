﻿Feuer in Autohalle in Misburg: Hoher Schaden und zahlreiche abgebrannte Fahrzeuge

Rauch und Flammen waren weithin zu sehen, die Feuerwehr acht Stunden im Einsatz: Das Feuer bei einem Autorecycler in Hannover-Misburg hat einen Millionenschaden am Areal und den abgestellten Fahrzeugen verursacht. Zur Brandzeit standen dort auch Autos, die die Polizei sichergestellt hat.

Hannover. Das Großfeuer an der Halle eines Abschleppunternehmens und Autorecyclers Ende Oktober in Hannover-Misburg hat einen Millionenschaden verursacht. Das komplette Ausmaß ist nach Polizeiangaben auch gut eine Woche nach dem Brand noch nicht absehbar. Denn das Dach war noch in der Nacht auf den 25. Oktober eingestürzt. Weitere Teile sind einsturzgefährdet, so eine Sprecherin der Polizei Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

"Es ist daher davon auszugehen, dass die Halle auch in naher Zukunft nicht betretbar sein wird", sagt Behördensprecherin Janique Bohrmann am Dienstag. Den Schaden an dem Gebäude sowie den Fahrzeugen schätzt die Polizei derzeit auf etwa 1,5 Millionen Euro. Gut möglich, dass sich die Summe noch erhöht, wenn die Beamten ihre Ermittlungen in der Halle beginnen können. Noch einen Tag nach dem Brand samt Großeinsatz der Feuerwehr Hannover konnte die Polizei das Areal wegen hoher Hitze nicht betreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr als 100 Autos beschädigt

Unklar ist weiterhin auch, wie das Feuer ausbrechen konnte. „Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein technischer Defekt, entweder von einem abgestellten Fahrzeug oder durch die Elektroinstallation in der Halle, nicht ausgeschlossen werden“, sagt Bohrmann. Bislang liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor.

Konkretere Angaben gibt es mittlerweile zur Zahl der Autos, die durch die Flammen beschädigt wurden. „Es wurden 40 in der Halle und 70 auf der Außenfläche abgestellte Fahrzeuge beschädigt“, sagt Bohrmann. Bei den im Außenbereich geparkten Wagen handele es sich um firmeneigene „Schrottfahrzeuge“, die offenbar recycelt werden sollten.

Das ganze Ausmaß: Neben der Halle (links) brannten auch mehrere im Freien abgestellte Autos völlig aus. © Quelle: dpa/TNN

Unternehmen bewahrt Asservate für Polizei und LKA auf

Das Unternehmen arbeitet selbst auch als Auftragnehmer für die Ermittlungsbehörden. An der Kreisstraße befinden sich die unter anderem von Polizeidirektion und Staatsanwaltschaft Hannover sichergestellten Fahrzeuge, die Bestandteil von strafrechtlichen Ermittlungen sind. Die Stellfläche ist somit eine Asservatenkammer für Fahrzeuge.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Brandzeit sollen dort mindestens ein Dutzend solcher Autos gestanden haben, heißt es von der Polizeidirektion Hannover auf Anfrage. Ob und wie stark diese Asservate beschädigt wurden, ist noch unklar. Möglicherweise sind auch sichergestellte Pkw und Lkw von anderen Behörden betroffen – auch das Landeskriminalamt Niedersachsen und die Stadt Hannover lassen hier sichergestellte Fahrzeuge parken.

Nichts mehr übrig: Die Lagerhalle und die darin stehenden Autos wurden beschädigt. © Quelle: Peer Hellerling

Das betroffene Unternehmen hat insgesamt vier Standorte. Mitte Mai war bereits ein Feuer am Sitz in Lehrte ausgebrochen. Das Gebäude wurde weitgehend zerstört, die Polizei schätzte den Schaden auf etwa eine halbe Million Euro. Aufgeklärt ist der Fall noch nicht, die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt. Die Polizei war kurz nach dem Feuer von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen.