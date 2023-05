﻿Feuer im Gefängnis: Feuerwehr löscht Brand in Zelle in JVA Hannover

Hainholz

Brand an der Schulenburger Landstraße: Die Feuerwehr Hannover rückte zu einem Feuer in der JVA aus.

In der Justizvollzugsanstalt Hannover ist am Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen nach Hainholz aus: Den Brand in einem Haftraum konnten die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten löschen. Niemand wurde verletzt.

