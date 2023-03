Feuer im Hauptbahnhof Hannover: Wasser im Erdgeschoss, Zugang zu Gleisen gesperrt

Geldautomat am Großen Hillen in Kirchrode gesprengt – nicht zum ersten Mal

Am frühen Montagmorgen ist in Hannover abermals ein Geldautomat gesprengt worden: Tatort war eine Filiale der Deutschen Bank am Großen Hillen in Kirchrode. Die unbekannten Täter sind nach Polizeiangaben auf der Flucht.