﻿Feuer im Ihme-Zentrum in Hannover: Dachkonstruktion brennt

Hannover

Frau vergisst Koffer mit Schmuck in Kröpcke-Aufzug – und hofft auf ehrliche Finder

Der 10. Februar: Eine Seniorin aus Garbsen geht per Stadtbahn auf Wochenendausflug. Bei sich hat sich einen schwarzen Hartschalenkoffer. Weil sie an der Station Kröpcke in Eile gerät, lässt sie ihr Gepäck in einem Aufzug zurück. Die 80-Jährige will die Hoffnung nicht aufgeben und hofft auf ehrliche Finder.