Einsatz für die Feuerwehr am frühen Montagmorgen: In einem Restaurant in der Kurt-Schumacher-Straße in der Innenstadt von Hannover wurde ein Brand gemeldet.

Hannover. Der Alarm kam kurz nach 7 Uhr am Montagmorgen: In einem Restaurant in der Kurt-Schumacher-Straße an der Ecke zur Nordmannpassage in Hannovers Innenstadt wurde ein Brand gemeldet.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte die Flammen löschen.

Gegen 7.30 Uhr war der Löscheinsatz beendet.

Zur Ursache können noch keine Angaben gemacht werden, es wurde niemand verletzt.