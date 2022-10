﻿Zu heiß: Polizei kann abgebrannte Fahrzeughalle in Hannover-Misburg nicht untersuchen

Der Verein Calenberger Cultour & Co. überreicht 50 Freikarten für das Kindertheater „Die kleine Hexe“ an die Stadtsparkasse Barsinghausen, und die Sparkasse will die Tickets weiterverschenken. Bei einer Telefonaktion am Nikolaustag, 6. Dezember, erhalten die schnellsten Anruferinnen und Anrufer freien Eintritt.