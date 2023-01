﻿Feuerwehreinsatz am Einkaufszentrum: Großbrand in Tedi-Markt in Hannover-Wülfel

Die Feuerwehr Hannover ist am Montagabend am Einkaufszentrum Wülfel an der Hildesheimer Straße im Einsatz. Dort brennt es In einem Tedi-Markt. Das Feuer hat auch Auswirkungen auf den Stadtbahnverkehr der Üstra.

