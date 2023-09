﻿Immer Ärger mit den Nachbarn: Was ist los in in der Kestnerstraße 50?

Hannover. Das Haus in der Kestnerstraße, dessen Müllcontainer am Morgen des 17. Juli lichterloh brannten, ist schon von Weitem zu erkennen. Auch jetzt noch, Wochen später, zieht sich der schwarze Ruß bis zum Dach und brandmarkt das Gebäude in der sonst so beschaulichen Straße in Hannovers Südstadt. Die Spuren des Feuers sind deutlich sichtbar: Fensterscheiben, die durch das Feuer gesprungen sind, sind noch nicht repariert, die Fassade ist nicht gereinigt, und die Müllcontainer sind nicht vollständig ersetzt. An einem zerstörten Fenster steht ein Bewohner und raucht. Dabei liegt bei der Bauaufsicht gar keine Genehmigung für eine Wohnnutzung für das Gebäude vor, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Nachbarn beschweren sich über Lärm und fragen sich: Was ist da los in diesem Haus?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schlafsäle mit Stockbetten, offene Türen

Vielleicht hilft ein Blick hinein. Hinter den teilweise offenstehenden Wohnungstüren verbergen sich Räume mit Stockbetten. Auch hinter einem durch den Brand zerstörten Fenster im ersten Stock ist ein Schlafsaal zu erkennen. Bei der Polizeidirektion Hannover ist die Kestnerstraße 50 als Mehrfamilienhaus bekannt, in dem einzelne Wohnungen als kurzzeitige und wechselnde Unterkünfte – unter anderem für Handwerker – genutzt werden. Dies geschieht offenbar aber illegal. Die Stadt Hannover habe bei einer Kontrolle im November 2022 festgestellt, dass in der Kestnerstraße 50 widerrechtlich ein Wohngewerbe betrieben werde, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Im Februar 2023 habe die Stadt die ungenehmigte Wohnraumnutzung untersagt, aber mit offenem Ende: Inzwischen seien Rechtsmittel eingelegt worden. Mit Verweis auf das laufende Verfahren will sich die Stadt nicht zu weiteren Details äußern.

Katarzyna Zentner von der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in Niedersachsen spricht von einer „prekären Wohnsituation“ in dem Haus. Vor allem die oft offenstehenden Türen zu Gebäude und Wohnräumen hat sie im Blick: Dadurch werde die Intimsphäre der Menschen gestört und ihre Sicherheit verletzt, weil jederzeit jemand das Haus betreten könne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine prekäre Wohnsituation, manche würden auch sagen: Ein verwahrlostes Haus. Denn niemand scheint sich hier für den Zustand des Gebäudes oder die Situation der Einwohner und Anwohner zuständig zu fühlen.

Vermieter sind nicht bekannt

In einer Zwei-Zimmer-Wohnung im vierten Stock unter dem Dach wohnen zwei Männer aus Kroatien, Vater und Sohn. Ihre Wohnung sei „klein, aber gut“, sagen die beiden. Sie arbeiten als Handwerker für eine Firma in Osnabrück und kommen im Drei-Monats-Abstand nach Deutschland, sagen sie. Ihren Vermieter kennen sie nicht, die Miete zahle ihr Arbeitgeber.

Im ersten Stock lebt eine Russin mit ihrem Mann. Auch sie kenne weder Eigentümer noch Vermieter des Hauses. Ähnliches berichtet eine Männergruppe aus Bulgarien. Man sei erst Ende August eingezogen und arbeite bei einem Industrieunternehmen in Hannover. Eine Personalvermittlung, ein Unternehmen aus Düsseldorf, habe ihnen die Stelle sowie die Wohnung in der Kestnerstraße vermittelt und zahle die Miete.

Am scheibenlosen Fenster: Der Eigentümer hat die zerstörten Scheiben noch nicht ersetzen lassen, dennoch leben weiterhin Menschen in dem Haus – und rauchen am Fensterrahmen. © Quelle: Privat

Die Düsseldorfer Personalvermittlung, die Wert darauf legt, dass ihr Name nicht öffentlich genannt wird, bestätigt, dass sie seit Ende August 2023 Flächen in der Kestnerstraße 50 angemietet habe. Kenntnisse über einen Brandschaden oder Lärmbelästigungen habe man nicht. Die Räumlichkeiten würden nur kurz und übergangsweise angemietet. Zu allen „immobilienrelevanten Fragen“ möge man sich an den Eigentümer wenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wem gehört das Haus?

Doch das ist nicht so einfach. Früher hat das Gebäude der Deutschen Bahn gehört, alte Schilder an der Fassade und in den kahlen Hausfluren verweisen noch darauf. 2020 hat das Unternehmen das Gebäude laut einer Bahnsprecherin verkauft. Nur einige Räume im Erdgeschoss miete die Bahn weiterhin als Büro oder Lager an.

Jetziger Eigentümer ist die Inter Stadt- und Wohnungsbau Kestnerstraße GmbH, so steht es im Grundbuch. Laut Handelsregister heißt deren Geschäftsführer Sascha Klupp. Er steht auch der Inter Stadt AG in Berlin vor. Der Immobilienentwickler kauft alte Gebäude auf und saniert sie zu luxuriösen Wohnungen – teilweise offenbar mit umstrittenen Mitteln: Berliner Tageszeitungen berichteten 2013 und 2014 über einen „schonungslosen Sanierer“, der in Berlin in die Jahre gekommene Häuser mit zum Teil rüden Methoden entmiete. Mietpreiserhöhungen von bis zu 150 Prozent, über Monate verschleppte Reparaturen gravierender Mängel wie einer kaputten Heizung wurden Klupp demnach angelastet. Ein Mieter beklagte öffentlich einen Brandanschlag, der nie aufgeklärt wurde. Seine Haustür wurde angesteckt.

Die Inter Stadt AG bestätigt auf eine Anfrage dieser Redaktion, dass auch in der Kestnerstraße 50 eine „Sanierung und Modernisierung des Wohn- und Geschäftshauses“ geplant sei. Zu den Vorwürfen von 2013 und 2014 äußert sie sich nicht.

Ermittlungen nach dem Brand eingestellt

Die Staatsanwaltschaft in Hannover hat ihre Ermittlungen wegen Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung eingestellt, ein Täter konnte nicht gefunden werden. Derzeit hole man Angebote ein, „um den Brandschaden ordnungsgemäß beseitigen zu lassen“, heißt es bei der Inter Stadt AG. Das Haus sei vollumfänglich vermietet: an die Deutsche Bahn und in der 1. und 4. Etage an die Firma Best Hotels & Pensionen GmbH in Isernhagen. Die beiden Unternehmen seien allein für die Mieter und die Vermietung verantwortlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Müllcontainer brannten lichterloh: Die Feuerwehr konnte am 17. Juli aber ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude der Kestnerstraße verhindern. © Quelle: privat

Die Deutsche Bahn AG verweist auf Nachfrage lediglich erneut darauf, dass man das Gebäude 2020 veräußert habe. Die Firma Best Hotels & Pensionen GmbH vermietet laut Angaben im Internet Mehrbettzimmer und Wohnungen, sogenannte Monteurzimmer, zu günstigen Preisen. Wo genau, bleibt unklar. Fragen zur Kestnerstraße 50 beantworten will man am Telefon „aus Datenschutzgründen“ nicht.

Nachbarn beschweren sich über Lärm

Wer aber kümmert sich dann um die „Belästigungen jeglicher Art“, über die sich Nachbarn bei Bezirksbürgermeister Ekkehard Meese beschweren? Er berichtet von monatelangem und intensivem Schriftwechsel mit den Nachbarn. Die Vorwürfe: Lärm, Partys, Müll und auch Belästigungen auf offener Straße.

Die Inter Stadt AG teilt mit, bislang seien keine Beschwerden über Lärmbelästigungen eingegangen. Bei der Polizeidirektion Hannover dagegen heißt es: In der Vergangenheit sei es zu vermehrten Einsätzen gekommen. Die Gründe: Diebstahl, Verkehrsverstöße, Drogendelikte und Beschwerden über Unordnungszustände. Nicht immer sei dabei „die Anschrift auch der Tatort“ gewesen, sondern manchmal lediglich die Meldeadresse von „Tatbeteiligten“.

Sonya Rouva und Britta Schlenk, zwei Anwohnerinnen aus der Nachbarschaft, fühlen sich alleingelassen. Mehrmals hätten sie mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses Nr. 50 das Gespräch gesucht und um Ruhe gebeten – ohne Erfolg. Und auch Telefonate mit der Polizei seien fruchtlos gewesen. Unter anderem hätten die Beamten geraten: „Schließen Sie doch einfach die Fenster.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prekäre Wohnverhältnisse drinnen, ratlose Anwohner draußen und eine Stadt, die sich nur noch mit Rechtsmitteln zu helfen weiß. Sollte der Brandschaden demnächst beseitigt sein, sind die meisten Probleme der Kestnerstraße 50 noch längst nicht gelöst.

HAZ