﻿Feuerwehr der Region Hannover fordert Löschfahrzeug gegen Waldbrände

Der Klimawandel lässt die Zahl von Flächenbränden steigen, das hat zuletzt der Sommer gezeigt. Um auch die Feuerwehren im Raum Hannover bestmöglich vorzubereiten, fordert Regionsbrandmeister Karl-Heinz Mensing vom Land ein Löschfahrzeug gegen Vegetations- und Waldbrände.

Hannover. Karl-Heinz Mensing will die Feuerwehren der Region Hannover bestmöglich für die Klimakrise wappnen. Deshalb forderte der Regionsbrandmeister die Landesregierung bei der diesjährigen Großen Dienstbesprechung am Wochenende auf, auch hierzulande ein spezielles Löschfahrzeug gegen Waldbrände zu beschaffen. Bislang werden die neuen Einheiten vorrangig in den besonders gefährdeten Harz- und Heidegebieten in Dienst gestellt. "Doch die Eintrittswahrscheinlichkeit ist auch bei uns da", sagte Mensing, "in Folge des Klimawandels nimmt die Zahl dieser Art von Bränden zu."