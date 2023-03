﻿Feuerwehr Hannover schickt den ersten elektrischen Rettungswagen in den Einsatz

Hannover. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sprach von einem „historischen Tag“ und von einer „Weltpremiere“. Ihm war es wichtig, zu betonen, welche Tragweite die Inbetriebnahme des ersten voll elektrischen Rettungswagens europaweit hat. Die Feuerwehr Hannover hat nach einer intensiven Pilotphase den brandneuen eRettungswagen „Orten ET55M“ vorgestellt, der künftig eingesetzt wird. „Am Anfang hat es natürlich Skepsis gegeben, die konnte aber in den Einsatzversuchen ausgeräumt werden“, sagte Onay, der sich selbst bei einer kurzen Probefahrt von der Qualität des Pionierfahrzeugs überzeugen ließ. „Die Kollegen und Kolleginnen haben mir bestätigt, dass es ein tolles Fahrzeug ist, das voll einsatzfähig ist.“

Zweifel an der Diensttauglichkeit bestanden durchaus. Was ist, wenn der eRTW den ganzen Tag im Einsatz gebraucht wird und die Batterie leergefahren ist? Schnell auftanken geht ja nicht. Und reicht die Ladeinfrastruktur in der Stadt? Die wurde dank einer Kooperation mit dem Klinikum Region Hannover (KRH) ausgebaut. Ladestationen wurden an allen Kliniken und Krankenhäusern in Hannover installiert. „Der eRTW kann mit 100 KW/h geladen werden, bei voller Ladeleistung ist er in einer Stunde voll“, sagte Rainer Kunze, Sachgebietsleiter für Fahrzeugtechnik bei der Feuerwehr Hannover. Da das E-Mobil aber ausschließlich zur rettungsdienstlichen Notfallversorgung und zum Patiententransport in der Stadt genutzt wird, komme es aber nie zu einer Auslastung der Batterie, die eine Reichweite von 150 bis 200 Kilometern erlaubt. „Durch die kurzen Ladephasen an den Krankenhäusern bewegt sich der Akkustand im Einsatz immer zwischen 20 und 80 Prozent. Das hat die Testphase gezeigt“, erklärte Kunze, der betonte, dass der eRTW gegenüber dieselbetriebenen Fahrzeugen sogar Vorteile biete.

Der Elektromotor wird mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien betrieben. Die sind deutlich umweltschonender als Lithium-Ionen-Akkus, da weniger seltene Rohstoffe wie Nickel und Kobalt benötigt werden. © Quelle: Rainer Droese

E-Rettungswagen besonders gut für Ballungsgebiete geeignet

Zum einen sei das Fahrgefühl für Einsatzkräfte und Patienten angenehmer, zum anderen sei nicht nur der Verbrauch geringer, sondern auch die Betriebskosten. „Gerade im Stadtverkehr haben Dieselmotoren den Nachteil, dass sie durch das viele Bremsen und Gas geben viel Energie verbrauchen und einen hohen Verschleiß haben. E-Fahrzeuge gewinnen beim Bremsen Energie“, erklärte er. Für den Einsatz in Ballungsräumen sei der eRTW also sehr gut geeignet, für längere Strecken auf dem Land aktuell eher weniger.

Obwohl der eRTW in der Anschaffung mit knapp 385.000 Euro teurer war als ein konventioneller Rettungswagen (rund 210.000 Euro), wird der Stadthaushalt nicht stärker belastet als bisher. Das liegt zum einen an einer Förderung des Bundes, die 80 Prozent der Mehrkosten übernimmt, und zum anderen an den zu erwartenden sinkenden Betriebskosten. „Das ist nicht nur ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Wir gehen auch davon aus, dass wir langfristig wirtschaftlich besser fahren als in der Vergangenheit“, sagte Feuerwehrdezernent und Stadtkämmerer Axel von der Ohe.

Die Einsatzkräfte sind hochzufrieden mit dem neuen Fahrzeug, das geräuscharm fährt und weniger schwankt. © Quelle: Rainer Droese

Onay: „Das wird hoffentlich Schule machen“

In erster Linie sahen alle Beteiligten in der Premiere des eRTW aber einen Meilenstein für die Mobilitätswende. In den kommenden fünf Jahren sollen weitere vier Fahrzeuge hinzukommen, kündigte von der Ohe an. Und Feuerwehrchef Christoph Bahlmann gab bekannt, dass auch im Bereich der Löschfahrzeuge eine langfristige Umstellung auf E-Mobilität geprüft werde. „Den Mut der Feuerwehr Hannover muss man hervorheben“, lobte Onay. „Sie hat beharrlich an Klimazielen festgehalten und deutlich gemacht, dass es möglich ist, gleichzeitig neue innovative Wege zu gehen.“ Der Bürgermeister glaubt, dass Hannover ein Vorreiter sein kann. „Ich gehe davon aus, dass unserem Beispiel einige Städte folgen werden. Das wird hoffentlich Schule machen.“