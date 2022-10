﻿Feuerwehr Hannover: 70-Tonnen-Kran stürzte wegen menschlichen Versagens um

Die Stars von morgen: Recken-Spieler trainieren mit Grundschülern an der Stammestraße in Ricklingen

Mit dem Handball-Grundschultag will der Deutsche Handballbund die Begeisterung für den Sport in die Schulen tragen. Die Grundschule an der Stammestraße in Hannover-Ricklingen war dieses Jahr dabei. Prominenter Besuch inklusive: Die Recken-Spieler Justus Fischer und Bastian Roscheck trainierten mit.