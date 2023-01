﻿Feuerwehr Hannover löscht Zimmerbrand im Nordstadtkrankenhaus

Die Feuerwehr Hannover ist am späten Donnerstagabend zum Nordstadtkrankenhaus ausgerückt. In der Augenklinik brannte ein Patientenzimmer im ersten Stock, dabei wurde ein Mann verletzt. Die Retter würdigen vor allem das vorbildliche Handeln des Pflegepersonals.

Ein Verletzter: In der Augenklinik des Nordstadtkrankenhauses brannte am Donnerstagabend eine Matratze.

Hannover. In einem Patientenzimmer der Augenklinik des Nordstadtkrankenhauses in Hannover ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an, ein Mensch wurde verletzt. Durch umsichtiges Vorgehen im ersten Obergeschoss verhinderten die Retter, dass der größte Teil der Klinik nutzbar bleibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach ersten Erkenntnissen brannte gegen 22.40 Uhr eine Matratze. „Außerdem griffen die Flammen auf den Fensterrahmen über“, sagt Feuerwehrsprecher Benjamin Pawlak. Pflegende retteten den Bewohner aus dem Zimmer. Auf dem Flur nahm ihn die Polizei in Empfang, danach kam der Verletzte zur weiteren Behandlung in einen anderen Teil des Krankenhauses. Zur Schwere der Blessuren gab es am Abend keine näheren Erkenntnisse.

20 Patienten kommen auf anderen Stationen unter

Die Feuerwehrleute stiegen über eine Steckleiter von außen ins Zimmer, um vor allem das Ausbreiten des Rauchs in der restlichen Augenklinik zu verhindern. „Gleichzeitig handelte das Personal vorbildlich und hatte bereits angefangen, den Brand zu bekämpfen“, sagt Pawlak. Rund 20 weitere Patienten der Augenklinik mussten das Gebäude verlassen und kamen auf anderen Stationen unter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Da die Tür des Brandzimmers geschlossen war, bleibt ein Großteil der Augenklinik nutzbar. Lediglich der Trakt im ersten Obergeschoss bleibe vorerst geschlossen. Pawlak: „Alle anderen Etagen können wieder belegt werden.“ Weshalb das Feuer überhaupt ausbrach, sei dagegen noch völlig unklar. Der Kriminaldauerdienst übernahm die Ermittlungen nach Abschluss der Löscharbeiten.