﻿Neue Feuerwehrzentrale: Kleingärtner verärgert – und fordern Entschädigung

Nach zwei Herzinfarkten will Hannover Ümit Kurt nach Österreich abschieben

Der Österreicher Ümit Kurt lebt seit sieben Jahren in Hannover, ist hier ehrenamtlich sehr aktiv, aber nach zwei Herzinfarkten lange arbeitslos. Nach Corona will er wieder loslegen, doch nun will die Ausländerbehörde den EU-Bürger abschieben.