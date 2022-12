Brandserie in Hannover-Sahlkamp: Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

In Hausfluren, Hinterhöfen und Kellerräumen haben Unbekannte bei einer Serie von elf Taten am Wochenende im Stadtteil Sahlkamp Feuer gelegt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei bittet nun um Hinweise, um die Täter ausfindig zu machen. Eine verdächtige Person wurde beobachtet.

Hannover. Die Polizei sucht nach mindestens einer Person, die im Verlauf des Sonnabends mehrere Brände im Sahlkamp gelegt haben soll. Dazu bittet die Behörde um Zeugenhinweise. Die Feuerwehr konnte die Feuer jeweils schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Der erste Brand wurde gegen 03.30 Uhr in einem Kellerraum in einem Wohnhaus am Steigerwaldweg bemerkt. „Im Zuge des folgenden Rettungseinsatzes wurden weitere Feuer im Bereich benachbarter Hauseingänge festgestellt“, sagt Michael Bertram von der Polizei Hannover.

Außerdem wurden brennende Kinderwagen und andere brennende Gegenstände in beziehungsweise vor Häusern am Rhönweg, am Spessartweg, an der Schwarzwaldstraße, an der Elmstraße sowie an der Ada-Lessing-Straße entdeckt und rechtzeitig gelöscht. Bei den Brandorten handelte es sich um Hausflure, Hinterhöfe sowie Kellerräume und -flure. Teilweise brannten Gegenstände, die vor den Gebäuden abgestellt waren.

Zeugen beobachten Mann mit langem Bart

Gegen 11.20 Uhr gab es einen weiteren Brandeinsatz an einem Wohnhaus an der Ada-Lessing-Straße. Auch hier wurde das Feuer frühzeitig gelöscht, sodass kein Schaden entstand. Die Polizei geht von einem Zusammenhang mit der Brandserie aus der Nacht aus und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

„Zeugen beobachteten eine verdächtige Person“, so Bertram. Diese war nach Angaben männlich und mit einer dunklen Hose sowie einer dunklen Jacke bekleidet. Darüber hinaus trug die Person einen langen schwarzen Bart. Zeugen fiel zudem ein dunkler Teint auf.

Zeugen, die Hinweise zu den Bränden beziehungsweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511)1095555 zu melden.