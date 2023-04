﻿Feuerwehreinsatz am Mittellandkanal: Befindet sich eine Person im Wasser?

Kostenfrei bis 17:00 Uhr lesen

Hannover

Eine 90-Jährige aus Hannover hat nach Angaben der Polizei gleich drei Trickdiebe entlarvt und in die Flucht geschlagen. Die hatten zuvor versucht, in ihre Wohnung in Groß-Buchholz zu gelangen. Doch die Seniorin ließ sich nicht an der Nase herumführen.