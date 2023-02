﻿Großeinsatz der Feuerwehr in Barsinghausen: Wohnung in Mehrfamilienhaus in Vollbrand

Mehrere Ortsfeuerwehr sind am späten Dienstagabend in Barsinghausen im Einsatz. An der Hans-Böckler-Straße ist ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Anwohner werden wegen der starken Rauchentwicklung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Barsinghausen. Mehrere Ortsfeuerwehren sind am Dienstagabend an der Hans-Böckler-Straße im Einsatz. In einer Unterkunft in einem Großkomplex ist nach ersten Informationen ein Brand im Dachgeschoss ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22.30 Uhr zur Wohnung gerufen, die beim Eintreffen in Vollbrand stand. Die Feuerwehr ist seitdem mit einem Großaufgebot und Drehleitern im Einsatz. Nach Informationen der Feuerwehr wurden zwei Personen verletzt. Die Brandursache ist noch unklar, das Feuer mittlerweile unter Kontrolle.

Feuer an der Hans-Böckler-Straße: In einem Wohnkomplex ist ein Brand ausgebrochen. © Quelle: Frank Tunnat

Der Bewohner wurde laut Einsatzleiter Philip Lattmann verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann, der unter Atemschutz in dem Komplex war, habe einen Schwächeanfall erlitten. Auch er wurde ins Krankenhaus transportiert. Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen oder evakuiert werden.

Trakt unbewohnbar

Die Warnapp „Nina“ veröffentlichte gegen 23.15 Uhr eine Warnung vor starkem Rauch, der in Richtung Innenstadt zieht. Die Bevölkerung soll das betroffene Gebiet meiden oder zu umfahren. Anwohnende werden dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen, Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. „Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte“, heißt es.

Mehrere Ortsfeuerwehren sind am späten Abend mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Feuerwehrleute starteten den Löschangriff von den Drehleitern sowie von Innen. Allerdings konnte der Wohnungsbrand im Dachgeschoss auf eine Nachbarunterkunft übergreifen. Wie schwer die beiden Wohnungen beschädigt wurden, ist noch unklar. Allerdings ist der gesamte Trakt vorerst nicht mehr bewohnbar. Laut Einsatzleiter kümmert sich die Stadt Barsinghausen um schnelle Hilfe und Unterkünfte für die Betroffenen.