﻿Brand in Hannover-Badenstedt: Wohnung von fünfköpfiger Familie unbewohnbar

An der Woermannstraße im Stadtteil Hannover-Badenstedt ist ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Die Familie mit drei Kleinkindern war zu dem Zeitpunkt nicht daheim. Allerdings ist ihre Wohnung vorerst unbewohnbar – die Feuerwehr geht von einem hohen Sachschaden aus.

Hannover. Im Stadtteil Badenstedt ist am Montagnachmittag ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Allerdings geht die Feuerwehr von einem hohen Sachschaden aus – die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Woermannstraße ist vorerst unbewohnbar.

„Gegen 17.10 Uhr wurde der Regionsleitstelle Brandgeruch und ein piepender Rauchwarnmelder aus einer Wohnung über den Notruf durch Anwohner gemeldet“, sagt Feuerwehrsprecher Gianni Hilliger. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, die Ortsfeuerwehr Badenstedt und der Rettungsdienst rückten daraufhin aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Woermannstraße drang schwarzer Rauch aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss des viergeschossigen Mehrfamilienhauses.

Familie mit Kleinkindern ist nicht zu Hause

„Parallel zur Brandbekämpfung wurde die Wohnung nach Personen abgesucht. Glücklicherweise war die fünfköpfige Familie mit den drei Kleinkindern nicht zu Hause“, so der Feuerwehrsprecher. Die brennenden Einrichtungsgegenstände konnten rasch gelöscht werden.

Die Dreizimmerwohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Die Familie kommt laut Feuerwehr vorübergehend bei Verwandten unter. Die Schadenhöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 75.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen.

Großeinsatz in Wülfel folgt auf Feuer in Badenstedt

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit acht Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war um 19.30 Uhr beendet. Während der Einsatzmaßnahmen war die Woermannstraße zwischen Benther-Berg-Straße und Am Soltekampe gesperrt.

Auf Wohnungsbrand folgt Großeinsatz: In Wülfel brannte ein Tedi-Markt. © Quelle: Christian Elsner

Gegen 18.40 Uhr musste die Feuerwehr Hannover dann zu einem weiteren Brand ausrücken: Am Einkaufszentrum in Wülfel stand ein Tedi-Markt in Flammen. Mit einem Großaufgebot konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Allerdings wurde die Filiale nahezu komplett zerstört.