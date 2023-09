Die Feuerwehr Hannover musste am Freitagabend, 15. September, zu einem vermeintlichen Küchenbrand nach Döhren ausrücken. Vor Ort hatten die Einsatzkräfte allerdings nur noch relativ wenig zu tun – denn die Bewohner hatten sich umsichtig verhalten. Dafür gab es Lob von den Einsatzkräften.

Hannover. Die Feuerwehr war am Freitagabend in Hannover-Döhren wegen eines vermeintlichen Küchenbrands im Einsatz. Allerdings konnten die Bewohner der betroffenen Wohnung an der Borgentrickstraße Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr lobte das umsichtige Verhalten der Betroffenen.