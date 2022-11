﻿Hannover-Roderbruch: Feuerwehr muss Kellerbrand löschen

Die Feuerwehr Hannover musste am Freitagnachmittag zu einem Kellerbrand in den Stadtteil Roderbruch ausrücken. Dort hatte Unrat Feuer gefangen. Bewohner wurden nicht verletzt. Allerdings mussten die Einsatzkräfte das Treppenhaus vom Rauch befreien.

Kellerbrand an Mehrfamilienhaus: Die Feuerwehr musste Unrat an der Buchnerstraße löschen.

Hannover. Die Feuerwehr Hannover wurde am Freitagnachmittag zu einem Kellerbrand zu einem Mehrfamilienhaus im Roderbruch in den Stadtteil Groß-Buchholz gerufen. In einem Keller an der Buchnerstraße war gegen 17 Uhr Unrat in Brand geraten. Herbeigeeilte Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben einer Feuerwehrsprecherin zog allerdings Rauch vom Keller in das Treppenhaus des Gebäudes. Somit war eine Belüftung durch die Feuerwehrleute nötig. Wie der Unrat im Keller in Brand geraten konnte, ist bislang ebenso unklar wie die Schadenshöhe.