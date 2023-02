﻿Zimmerbrand in Altenheim: Feuerwehr findet leblose Person

Die Feuerwehr Hannover musste am Montagmorgen einen Brand im Zimmer einer Seniorenunterkunft am Osterfelddamm löschen. Dabei fanden Feuerwehrleute eine leblose Person.

Hannover. Die Feuerwehr Hannover ist am Montagmorgen zu einem Brand in einem Seniorenheim  in Kleefeld ausgerückt. Nach ersten Informationen brannte es in einem Zimmer des Gebäudekomplexes am Osterfelddamm. „Die Bewohnerin der Unterkunft ist leider verstorben“, sagt Feuerwehrsprecherin Charlotte Kubel. Ob es weitere Verletzte gibt, ist unklar.